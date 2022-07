In un discorso tenuto a Białystok, il vicepresidente del consiglio dei ministri polacco e presidente del partito Diritto e Giustizia, nonché di fatto leader del Paese, Yaroslav Kaczynski, ha dichiarato che la Polonia non deve cedere sulla questione dei danni di guerra.

La Germania ritiene di aver già abbondantemente pagato per i danni causati durante la seconda guerra, ma la Polonia considera il risarcimento insufficiente.

Queste le parole di Kaczynski: «Non possiamo fare marcia indietro, non possiamo essere indulgenti. Non possiamo dare senza ricevere, per la semplice ragione che di solito finisce male».

Gli imperi tedesco e russo hanno causato grandi sofferenze alle popolazioni dell’Europa Centrale. La guerra in Ucraina, capitanata dagli anti-russi, ha risvegliato sentimenti anti-tedeschi,