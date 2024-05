Die polizeiliche Unterdrückung der Revolte von pro-palästinensischen Anti-Genozid-Demonstranten auf dem Campus [1] einer Dutzend großer amerikanischer akademischer Institutionen, einschließlich der angesehenen Ivy League, ist besorgniserregend.

Im Jahr 1968 war die ikonische Privatuniversität (sic) von Columbia (New York) das Epizentrum der Proteste gegen den Vietnamkrieg, die zur Verhaftung von mehr als 700 Studenten und Professoren durch die Polizei führten.

Heute, 56 Jahre später, protestiert dieselbe ikonische Universität mit insgesamt 30 000 Studenten, die die kollektive Psyche der Zukunft (wie sie durch die Gegenwart sichtbar wird) der Vereinigten Staaten subsumiert, gegen den israelischen Völkermord in Gaza und zählt 100 Studenten und Professoren, die durch ein barbarisches Vorgehen der Polizei verhaftet wurden [2].

Die erstaunlichen akademischen Proteste breiteten sich nicht nur auf Texas und Südkalifornien aus, sondern auch auf die ikonische Pariser Hochschule für Politikwissenschaft [„Science-Po“] [3].

Die berühmte Lexington-Kolumne des Magazins der globalistischen neoliberalen Monarchie The Economist erinnert daran, dass der Demokrat Joe Biden wie 1968 Gefahr läuft, der Kandidat des Chaos und des Krieges zu sein, während heute pro-palästinensische Studenten an amerikanischen Universitäten aufstehen [4].

Selbst die von israelischen Theologen kontrollierten Financial Times [5] und Bloomberg [6] können die Votivflamme des Protests der Studenten und Professoren der Columbia University gegen den israelischen Völkermord in Gaza nicht verbergen.

Premierminister Netanjahu [7] beging einen eklatanten Akt der Einmischung in das, was von der amerikanischen Souveränität übriggeblieben ist – seltsamerweise von beiden Parteien im Kongress unter den Teppich gekehrt – und maßregelte in extraterritorialer Weise pro-palästinensische amerikanische Studenten gegen den Völkermord und nannte sie Antisemiten (sic): "Was auf amerikanischen Universitäten passiert, ist entsetzlich. Antisemitische (sic) (re-sic) Horden haben die Kontrolle von großen Universitäten übernommen. Sie rufen zur Vernichtung Israels auf. Sie greifen jüdische Studenten an. Sie greifen jüdische Lehrer an.

Wie üblich beschreibt der khasarische Premierminister Netanjahu, der nicht-semitisch-polnischer Abstammung ist, die amerikanischen Universitätsdemonstranten als antisemitische Horden (mega sic!), die "die jüdische Fakultät angreifen" (sic). Welche könnte wohl diese geheime jüdische Fakultät sein?

In seinem Wurf mit wahnhaften Beiträgen über X kommentiert Netanjahu: "Das erinnert an das, was in den 1930er Jahren an deutschen Universitäten passiert ist. Es muss gestoppt werden, [8] und er lobt die Polizeirepression an verschiedenen Universitäten.

Heute bewegen sich die Vereinigten Staaten zwischen McCarthy’schem Totalitarismus und ihrem neuen Bürgerkrieg, wie Alex Garlands neuer Film Civil War [9] zeigt, mein Interview, das von mehr als 2,5 Millionen Menschen auf Radio La Raza Los Angeles gesehen wurde, das das größte Publikum von Mexikanern und Latinos in den Vereinigten Staaten besitzt [10].

Israel hat keinen überzeugenden Diskurs zwischen dem emblematischen 7. Oktober (dem erschütternden Ausbruch der sunnitisch-palästinensischen Hamas-Guerillas) und dem 14. April gefunden – als "Israel seine finanzielle Abschreckung angesichts der neuen strategischen Abschreckung des Iran verschärft" [11] – im Einklang mit seinem Völkermord in Gaza und seiner Politik der Apartheid gegen die ursprünglichen Bewohner Palästinas, die wahre Semiten sind, und die gegen die Khasaren-Invasoren rebellieren, die "falsche Semiten" sind.

Die allmächtige, schwarze, auf der dreiteiligen Antisemitismus/Terrorismus/Hass basierenden Propaganda mittels der "Hasbara-Technik" [12], befindet sich nun durch den andauernden israelischen Völkermord in Gaza semiotisch überholt.

Netanjahu täte gut daran, sich weiterzubilden, indem er den bedeutenden israelischen Historiker Shlomo Sand in seinen beiden klassischen Büchern (aus den Jahren 2008 und 2014) Wie das jüdische Volk erfunden wurde [13] und Wie das Land Israel erfunden wurde [14] liest, "die die ganze falsche Ideologie/Theologie des Hasbara-Zionismus demontieren".