Der Gouverneur der Oblast von Mykolajiw, Vitaly Kim (im Bild), welcher Präsident Zelensky nahesteht, sagte am 21. April 2022 auf Ukraine 24: "Alle Verräter werden hingerichtet werden. Ich kann mir kein besseres Wort vorstellen, also wird es so sein! ».

Er definierte "Verräter" als Menschen, die die Politik von Präsident Zelensky in Frage stellen.

Die Regionalpolizei hat bereits Bürger verhaftet, die Flugblätter verteilten, in denen sie zur Feier des Siegestags aufriefen, der das Ende des Zweiten Weltkriegs markiert.

Der Gouverneur wies darauf hin, dass ein ukrainischer Staatsdienst bereits mit der Jagd nach gegnerischen Verrätern beschäftigt ist.