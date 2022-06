Le président Joe Biden l’a clamé haut et fort : « Pas de bottes US en Ukraine ! ». Les relais de l’Otan ne cessent de le répéter : l’Alliance n’est pas en guerre en Ukraine, elle soutien les forces armées ukrainiennes, mais ne s’implique pas dans les combats.

Pourtant, selon le New York Times, le Pentagone et la CIA ont déployé en Ukraine, depuis le début de la guerre, des unités chargées des questions logistiques. Ce sont elles qui supervisent le transport des armes jusqu’à la ligne de front et donnent des conseils aux unités combattantes ukrainiennes.

Le Canada, la France, la Lituanie et le Royaume-Uni auraient aussi envoyé des hommes sur place en Ukraine.

Ces informations ont fuité juste avant le sommet de l’Otan de Madrid.