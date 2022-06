El presidente Joe Biden proclamó públicamente que “no habrá botas estadounidenses ‎en Ucrania” y sus repetidores de la OTAN nos remachan sin descanso que ese bloque bélico no ‎está en guerra en Ucrania y que apoya las fuerzas armadas ucranianas pero que no se implica en ‎los combates. ‎

Sin embargo, el New York Times reporta que el Pentágono y la CIA han desplegado en Ucrania ‎unidades militares que están ocupándose de cuestiones logísticas y que supervisan el transporte ‎del armamento hasta la línea del frente e imparten consejos a las unidades ucranianas de ‎combate. ‎

Al parecer, Canadá, Francia, Lituania y Reino Unido también han enviado militares a Ucrania. ‎

Esas informaciones han salido a la luz justo antes de la apertura de la cumbre de la OTAN ‎en Madrid. ‎

«Allied Commandos in Ukraine Secretly Funnel Aid to Troops», Eric ‎Schmitt, Julian E. Barnes Y Helene Cooper, The New York Times, 16 de junio de 2022.