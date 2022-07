De Oekraïense strijdkrachten hebben op 12 juli 2022 in Nova Kakhovka (Kherson Oblast) ’s werelds grootste fabriek voor de fabricage van onderdelen voor waterkrachtcentrales vernield.

De aanval werd uitgevoerd met Amerikaanse M142 HIMARS raketwerpers. Ten minste 7 Oekraïense burgers werden gedood en 70 gewond.

Het is duidelijk dat de Oekraïense generale staf van mening is dat zij de oblast Kerson heeft verloren en dat zij daar vernietigt wat waardevol is, ten einde Rusland ervan te beroven.