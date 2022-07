Ospite della trasmissione di Markus Lanz del 7 luglio 2022 su ZDF, l’ex vicecancelliere tedesco Sigmar Gabriel ha sottolineato la stupidità della politica energetica tedesca.

I cittadini tedeschi sono invitati a non fare la doccia con acqua calda per soddisfare le pretese dei Verdi, secondo i quali non bisogna più comperare gas russo a causa della guerra in Ucraina; nel frattempo i cittadini ucraini continuano a riscaldarsi con il gas russo.