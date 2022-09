Depuis plus d’un an, des heurts opposent les gardes frontières du Kirghizistan et du Tadjikistan, les frontières entre les deux pays n’ayant jamais été précisément arrêtées.

La semaine dernière, ces heurts ont tourné à la bataille, faisant des morts des deux côtés.

Les présidents kirghize, Sadyr Japarov, et tadjik, Emomali Rahmon, ont décidé un cessez-le-feu, lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai. C’est le second cessez-le feu en quelques jours. Le précédent a été violé dans les heures suivant sa signature.