Die ukrainische Präsidentschaft verurteilt russische Verbrechen in Izium nach der Entdeckung eines Massengrabes mit fast 150 Leichen.

Die meisten westlichen Staaten haben Proteste ausgesprochen. Der tschechische Vorsitz im Rat der Europäischen Union fordert die Schaffung eines Internationalen Strafgerichtshofs.

Tatsächlich, die alten Schliche funktionieren immer noch. Während des Sturz von Ceausescu im Jahr 1989 glaubte der Westen an das Massengrab von Timisoara. Es handelte sich in Wirklichkeit um Leichen, die aus einem Leichenschauhaus geholt und dann in eiserne Drähte gewickelt wurden. Damals hatten die Zuschauer an die Folterungen des Regimes geglaubt. Auch diesmal kein Massengrab. Es ist ein Friedhof von 440 ukrainischen Soldaten, die einer nach dem anderen von der russischen Armee begraben wurden.

Was den Westen stutzig machen sollte, ist, warum manche ukrainische Einheiten die Leichen ihrer Soldaten nicht bergen? Wie wir bereits gesagt haben, sind die "integralen Nationalisten" (von den Russen als "Neonazis" bezeichnet) Anhänger des Philosophen und Mystikers Dmytro Donzow. Sie sind überzeugt, Nachkommen der Waräger (eines Wikingerstammes in Schweden) zu sein und dass sie eine erste Schlacht des Guten gegen das Böse führen. Ihrer Ideologie zufolge steigen die Walküren auf das Schlachtfeld herab und wählen die besten Krieger aus, um die Dämmerungsarmee zu bilden, die die letzte Schlacht gegen die Russen führen wird. Die toten Krieger sind also nicht umsonst gefallen. Sie werden von den Walküren entführt und warten darauf, im Walhalla am Ende der Zeit teilzunehmen.