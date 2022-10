Il generale dell’aeronautica Sergei Surovikin (a sinistra nella foto) è stato nominato comandante in capo dell’operazione militare speciale in Ucraina. Ha iniziato la carriera come spetsnaz durante la guerra sovietica in Afghanistan. Ha formato la polizia militare russa, poi ha preso il comando delle forze armate russe in Siria, che gli valso il titolo di “Eroe della Russia”. Era comandante della regione Sud della Russia.

Inoltre il generale dell’esercito Rustam Muradov è stato nominato comandante in capo della regione Orientale della Russia. È stato consigliere delle forze armate siriane e comandante in capo delle forze d’interposizione nel Nagorno-Karabakh. Anch’egli ha ricevuto il titolo di “Eroe della Russia”.

Si parla di una possibile nuova nomina al ministero della Difesa. L’attuale ministro Sergei Shoigu ha iniziato come ministro delle Situazioni di emergenza. Anch’egli è “Eroe della Russia”.

Shoigu ha sicuramente svolto un brillante servizio in Siria, ma non è un soldato di formazione. Il ministro della Difesa deve avere una visione a lungo termine delle forze armate. Non deve lasciarsi travolgere dalle operazioni in Ucraina, ma deve sempre tener presente che si tratta di una tappa nella lunga guerra che oppone la Russia agli anglosassoni.