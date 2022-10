Luftfahrtgeneral Sergei Surovikin (links auf dem Foto) wurde zum Oberbefehlshaber der militärischen Spezialoperation in der Ukraine ernannt. Er begann als Speznas [russische Spezialeinheit] während der sowjetischen Intervention in Afghanistan. Er schuf die russische Militärpolizei und kommandierte dann die russischen Streitkräfte in Syrien, was ihm den Titel "Held Russlands" einbrachte. Er war der Befehlshaber der südlichen Region Russlands.

Darüber hinaus wurde Armeegeneral Rustam Muradov zum Oberbefehlshaber der östlichen Region Russlands ernannt. Zuvor war er schon Berater der syrischen Armee und Oberbefehlshaber der Interpositionstruppen in Berg-Karabach. Er wurde zum "Helden Russlands" erhoben.

Es ist die Rede von einem möglichen zukünftigen Wechsel des Verteidigungsministers. Sergei Schoigu ist derzeit in dieser Position als Minister für Notsituationen tätig. Er ist ein "Held Russlands". Er hat seinen Waffendienst in Syrien sicherlich brillant gemacht, ist aber kein Berufs-Soldat. Ein Verteidigungsminister muss in der Lage sein, das Militär langfristig zu überwachen. Er darf sich nicht nur mit den Militäroperationen in der Ukraine beschäftigen, sondern muss immer bedenken, dass dies nur eine Runde im langen Krieg zwischen Russland und den Angelsachsen ist.