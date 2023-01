In einem Exklusivinterview mit dem Kyiv Independent [1] bestätigt der ehemalige Präsident François Hollande die Äußerungen der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel gegenüber der Zeit [2]. Auf die Frage "Glauben Sie auch, dass die Minsker Verhandlungen darauf abzielten, den russischen Vormarsch in die Ukraine zu verzögern?" antwortete er: "Ja, Angela Merkel hat in diesem Punkt Recht".

Der ehemalige Präsident Petro Poroschenko erklärte öffentlich, sobald die Abkommen unterzeichnet seien, dass er sie niemals umsetzen werde.

Nur der vierte Unterzeichner, Wladimir Putin, glaubte an den guten Willen seiner Partner. Die Tatsache, dass er dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen Vorschlag unterbreitete und die Resolution 2202 verabschieden ließ, die dieses Abkommen billigte, zeugt jedoch, dass er nicht mehr an den Westen glaubte und begann, die aktuelle Intervention vorzubereiten. Diese Resolution gibt ihm als Garant der Minsker Vereinbarungen das Recht, aufgrund ihrer "Schutzverantwortung" einzugreifen.