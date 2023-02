Ein Video von Project Veritas zeigt Jordon Trishton Walker, Direktor für Forschung und Entwicklung der strategischen Operationen und wissenschaftlichen Planung von mRNA, im Pharmaunternehmen Pfizer, der behauptet, dass sein Unternehmen im Voraus einen Weg erforscht habe, um Covid zu "mutieren", um die Entwicklung zukünftiger "Impfstoffe" vorzubereiten [1].

Das Interview legt nahe, dass Pfizer Gesundheitsrisiken eingegangen sei und gegen US-Gesetze verstoßen habe, um seine Forschung durchzuführen.

In fünf Tagen war die Aufzeichnung bereits 41 Millionen Mal auf Twitter angesehen worden, als Pfizer eine Erklärung abgab. Ohne die Authentizität der Aufnahme in Frage zu stellen, sagte es, dass es keine Forschung für Funktionsgewinn durchgeführt habe. Pfizer fügte hinzu: "In einer begrenzten Anzahl von Fällen, in denen ein vollständiges Virus keine bekannten Mutationen des Funktionsgewinns enthält, kann dieses Virus modifiziert werden, um die Bewertung der antiviralen Aktivität in Zellen zu ermöglichen" [2].

Zu diesem Zeitpunkt ist unklar, ob Pfizer das Virus gefährlicher gemacht hat, bevor er seinen "Impfstoff" entwickelt hat.

Übrigens sieht sich das Pharmaunternehmen bereits mit Anklagen konfrontiert, dass es nämlich seit Anfang an wusste, dass sein Impfstoff nicht vor einer Übertragung schützt, aber Regierungen die Aufgabe überließ, zu tun als ob es anders wäre, ohne einzugreifen.