Beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im kanadischen Bundesparlament stellte der Sprecher der Versammlung, Anthony Rota, einen Veteranen vor, der auf den öffentlichen Bänken saß.

"Ich bin sehr stolz darauf, sagen zu können, dass er aus North Bay und meinem Wahlbezirk von Nipissing-Timiskaming stammt. Er ist ein ukrainischer Held, ein kanadischer Held, und wir danken ihm für all seinen Dienst." Er erklärte, er habe für die erste ukrainische Liga gekämpft. Präsident Selenskyj schwang dann lächelnd die Faust.

Bei diesem Veteranen handelt es sich um Jaroslav Hunk (98 Jahre). Er kämpfte für die Erste Ukrainische Division, besser bekannt als SS-Galizien-Division. Er beteiligte sich an zahlreichen Massakern von Zivilisten, Ukrainern, Juden, Polen und Slowaken.

Im Anschluss an die Zeremonie protestierten mehrere jüdische Organisationen, darunter die Freunde des Simon-Wiesenthal-Zentrums, vehement.

Ein Denkmal in Edmonton zu Ehren der Helden der SS-Division Galizien wurde verwüstet.

Der kanadische Premierminister William Lyon Mackenzie King, ein persönlicher Freund Adolf Hitlers, beherbergte am Ende des Zweiten Weltkriegs viele Kriegsverbrecher, darunter Dmitri Donzow, den Begründer des ukrainischen integralen Nationalismus. Donzow, der in Nürnberg nicht vor Gericht gestellt wurde, war als Verwalter des Reinhard-Heydrich-Instituts einer der Hauptorganisatoren der Endlösung der Zigeuner- und Judenfragen. Sein "exekutiver" Arm, Stepan Bandera, besuchte ihn in aller Legalität in Kanada. Dann wurde der nationalsozialistische Ministerpräsident Jaroslaw Stetsko in Winnipeg triumphierend empfangen.

Die derzeitige stellvertretende Premierministerin, Chrystia Freeland, Enkelin von Michael Chomiak, dem Herausgeber der führenden Nazi-Zeitung Mitteleuropas, arbeitete für eine Gruppe von Kriegsverbrechern, um die Geschichte der Ukraine umzuschreiben (Enzyklopädie der Ukraine), indem sie den Anschein erweckte, dass ukrainische integrale Nationalisten nie mit den Nazis kollaboriert hätten.

Weitere Informationen:

– „Wer sind die ukrainischen integralen Nationalisten ?“ von Thierry Meyssan, Übersetzung Horst Frohlich, Korrekturlesen: Werner Leuthäusser, Voltaire Netzwerk, 15. November 2022.

– „Kanada und die Bandera-Anhänger“, von Thierry Meyssan, Übersetzung Horst Frohlich, Korrekturlesen: Werner Leuthäusser, Voltaire Netzwerk, 10. Mai 2022.