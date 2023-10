Durante il ricevimento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al parlamento federale canadese, il presidente dell’assemblea, Anthony Rota, ha presentato un veterano seduto tra il pubblico.

«Sono molto fiero che sia originario di North Bay nonché della mia circoscrizione, Nipissing-Timiskaming. È un eroe ucraino, un eroe canadese, e lo ringraziamo per il servizio reso». Rota ha precisato che il veterano aveva combattuto per la prima divisione ucraina. Il presidente Zelensky ha alzato il pugno con il sorriso sulle labbra.

Questo veterano altri non è che Yaroslav Hunk (98 anni), che ha combattuto per la prima divisione ucraina, meglio nota come divisione SS Galicia. Ha partecipato a molti massacri di civili ucraini, polacchi e slovacchi.

In seguito alla cerimonia, diverse organizzazioni ebraiche, tra cui il Centro degli Amici di Simon Wiesenthal, hanno protestato con veemenza.

Un monumento eretto a Edmonton in onore degli eroi della divisione SS Galicia è stato vandalizzato.

Il primo ministro canadese William Lyon Mackenzie, amico personale di Adolf Hitler, alla fine della seconda guerra mondiale diede rifugio a molti criminali di guerra, tra cui Dimitri Dontsov, fondatore del nazionalismo integralista ucraino. Dontsov  che non è stato giudicato a Norimberga  in qualità di amministratore dell’Istituto Reinhard Heydrich, fu uno dei principali organizzatori della soluzione finale delle questioni ebraica e zigana. Il suo braccio “esecutivo”, Stepan Bandera, si recò a trovarlo in Canada, in piena legalità. Il primo ministro nazista Iaroslav Stetsko fu addirittura ricevuto trionfalmente a Winnipeg.

L’attuale vice-prima-ministra, Chrystia Freeland, nipote di Michael Chomiak, editore del più importante giornale nazista dell’Europa centrale, ha lavorato per conto di un gruppo di criminali di guerra alla riscrittura della storia dell’Ucraina (Encyclopedia of Ukraina) che accredita la menzogna che i nazionalisti integralisti ucraini non hanno mai collaborato con i nazisti.