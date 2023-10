President Volodymyr Zelensky is van de 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (New York) naar Washington gereisd om de Kamers van het Congres toe te spreken, zoals hij in december 2022 had gedaan.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden maakte echter bezwaar op grond van "de werklast van parlementsleden".

Het is bekend dat het Huis van Afgevaardigden in 2022 werd voorgezeten door de pro-oorlog Democraat Nancy Pelosy(foto), terwijl het vandaag wordt voorgezeten door de Republikein Kevin McCarthy, die ertegen is.