Potete riprodurre liberamente gli articoli del Réseau Voltaire a condizione di citare la fonte, di non modificarli e di non usarli a scopi di lucro (licenza CC BY-NC-ND ).

Ogni settimana pubblichiamo un notiziario, Voltaire, attualità internazionale, destinato a chi voglia seguire in diretta la fine dell’egemonia occidentale e la transizione al mondo multipolare.

I dispacci provengono da tutto il mondo e sono contestualizzati per comprenderne la portata.

Uno strumento d’eccezione disponibile in abbonamento:

– sottoscrizione annuale: 150 euro

– sottoscrizione mensile: 15 euro