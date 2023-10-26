Генеральная Ассамблея,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций,

ссылаясь на свои соответствующие резолюции по вопросу о Палестине,

подтверждая обязательство при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять соблюдать международное гуманитарное право в соответствии со статьей 1 Женевских конвенций от 12 августа 1949 года ,

ссылаясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности, в том числе резолюции 242 (1967) от 22 ноября 1967 года, 338 (1973) от 22 октября 1973 года, 446 (1979) от 22 марта 1979 года, 452 (1979) от 20 июля 1979 года, 465 (1980) от 1 марта 1980 года, 476 (1980) от 30 июня 1980 года, 478 (1980) от 20 августа 1980 года, 904 (1994) от 18 марта 1994 года, 1397 (2002) от 12 марта 2002 года, 1515 (2003) от 19 ноября 2003 года, 1850 (2008) от 16 декабря 2008 года, 1860 (2009) от 8 января 2009 года и 2334 (2016) от 23 декабря 2016 года,

ссылаясь также на резолюции Совета Безопасности о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте, в том числе о детях и вооруженных конфликтах,

выражая серьезную озабоченность наблюдаемой в последнее время эскалацией насилия после совершенного 7 октября 2023 года нападения и серьезным ухудшением ситуации в регионе, в частности в секторе Газа и на остальной части оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также в Израиле,

осуждая все акты насилия, направленные против палестинских и израильских гражданских лиц, включая все акты терроризма и неизбирательные нападения, а также все акты провокаций, подстрекательства и разрушения,

напоминая, что при ведении боевых действий следует соблюдать принципы избирательности, необходимости, соразмерности и предосторожности,

особо отмечая, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права и международного права прав человека гражданские лица подлежат защите, и выражая в этой связи сожаление по поводу многочисленных жертв среди гражданских лиц, а также масштабных разрушений,

особо отмечая также необходимость добиваться привлечения к ответственности и подчеркивая в этой связи важность проведения независимых и прозрачных расследований в соответствии с международными стандартами,

выражая серьезную озабоченность катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и ее обширными последствиями для гражданского населения, значительную долю которого составляют дети, и подчеркивая необходимость полного, незамедлительного, безопасного, беспрепятственного и непрерывного гуманитарного доступа,

выражая решительную поддержку усилиям Генерального секретаря и его призывам обеспечить немедленный и неограниченный доступ к гуманитарной помощи для удовлетворения самых основных потребностей палестинского гражданского населения в секторе Газа, привлекая внимание к словам Генерального секретаря о необходимости обеспечения продовольствием, водой, медикаментами и топливом непрерывно и в широких масштабах и выражая признательность Египту за важнейшую роль, которую он играет в этом деле,

выражая решительную поддержку также всем региональным и международным усилиям, направленным на достижение немедленного прекращения боевых действий, обеспечение защиты гражданского населения и оказание гуманитарной помощи,

1. призывает к немедленному, прочному и непрерывному гуманитарному перемирию с последующим прекращением боевых действий;

2. требует, чтобы все стороны немедленно и всецело выполнили свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право прав человека, в частности в отношении защиты гражданского населения и гражданских объектов, а также защиты гуманитарного персонала, небоеспособных комбатантов и гуманитарных объектов и имущества, и обеспечили и облегчили гуманитарный доступ для предоставления жизненно необходимых предметов снабжения и услуг всем нуждающимся гражданским лицам в секторе Газа;

3. требует также обеспечить незамедлительное, непрерывное и беспрепятственное предоставление в достаточных объемах жизненно необходимых товаров и услуг гражданскому населению во всем секторе Газа, включая, в частности, воду, продовольствие, предметы медицинского назначения, топливо и электроэнергию, подчеркивая первоочередную обязанность согласно международному гуманитарному праву обеспечить, чтобы гражданское население не было лишено предметов, необходимых для его выживания;

4. призывает обеспечить немедленный, полный, непрерывный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ для Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ и других гуманитарных учреждений Организации Объединенных Наций и их партнеров по осуществлению, Международного комитета Красного Креста и всех других гуманитарных организаций, отстаивающих гуманитарные принципы и оказывающих экстренную помощь гражданским лицам в секторе Газа, рекомендует создать гуманитарные коридоры и организовать другие инициативы для облегчения доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и приветствует усилия в этом направлении;

5. призывает также отменить приказ Израиля, оккупирующей державы, об эвакуации палестинских гражданских лиц и персонала Организации Объединенных Наций, а также гуманитарных и медицинских работников из всех районов сектора Газа к северу от Вади-Газы в южную часть Газы, напоминает и подтверждает, что гражданские лица защищены международным гуманитарным правом и должны получать гуманитарную помощь, где бы они ни находились, и вновь заявляет о необходимости принятия соответствующих мер для обеспечения безопасности и благополучия гражданских лиц, в особенности детей, и их защиты и предоставления им возможности безопасного перемещения;

6. решительно отвергает любые попытки насильственного перемещения палестинского гражданского населения;

7. призывает к немедленному и безусловному освобождению всех гражданских лиц, которые незаконно удерживаются в плену, требуя обеспечения их безопасности и благополучия и гуманного обращения с ними в соответствии с нормами международного права;

8. призывает также к уважению и защите, в соответствии с международным гуманитарным правом, всех гражданских и гуманитарных объектов, включая больницы и другие медицинские учреждения, а также транспортные средства и оборудование, школы, места отправления культа и объекты Организации Объединенных Наций, а также всех гуманитарных и медицинских работников и журналистов, сотрудников средств массовой информации и связанного с ними персонала в условиях вооруженного конфликта в регионе;

9. подчеркивает особо тяжелые последствия этого вооруженного конфликта для женщин и детей, в том числе являющихся беженцами и внутренне перемещенными лицами, а также для других особо уязвимых гражданских лиц, включая людей с инвалидностью и пожилых людей;

10. подчеркивает также необходимость срочного создания механизма, который обеспечит защиту палестинского гражданского населения согласно нормам международного права и соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций;

11. подчеркивает далее важность создания механизма гуманитарного уведомления для обеспечения защиты объектов Организации Объединенных Наций и всех гуманитарных объектов, а также для обеспечения возможности беспрепятственного передвижения автоколонн с гуманитарной помощью;

12. особо отмечает важность предотвращения дальнейшей дестабилизации и эскалации насилия в регионе и в этой связи призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, а всех, кто имеет на них влияние, — работать над достижением этой цели;

13. подтверждает, что справедливое и долгосрочное урегулирование израильско-палестинского конфликта может быть достигнуто только мирными средствами на основании соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций и согласно нормам международного права, а также в соответствии с принципом сосуществования двух государств;

14. постановляет объявить перерыв в работе десятой чрезвычайной специальной сессии и уполномочить Председателя последней сессии Генеральной Ассамблеи возобновить специальную сессию по требованию государств-членов.