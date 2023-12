Israël is al meer dan een jaar op de hoogte van het aanvalsplan van Hamas, onthult de New York Times, zoals blijkt uit een 40 pagina’s tellend document met de codenaam Jericho Walls van de Israëlische inlichtingendiensten: het beschrijft punt voor punt, zonder de datum te noemen, de aanval die Hamas op 7 oktober 2023 zou uitvoeren. Het plan werd ruim een jaar voor 7 oktober 2023 op grote schaal verspreid onder functionarissen van het Israëlische leger en de Israëlische inlichtingendiensten, maar zij concludeerden dat "een aanval van deze omvang de capaciteiten van Hamas te boven gaat". Afgelopen juli, slechts drie maanden voor de aanval, waarschuwde een senior analist van Unit 8200, Israëls elektronische inlichtingendienst, dat Hamas een intensieve oefening had uitgevoerd die vergelijkbaar was met de oefening die in het plan werd beschreven. Maar een kolonel van de inlichtingendienst ontkrachtte zijn rapport. Op 7 oktober 2023 voerde Hamas het aanvalsplan met "verbazingwekkende precisie" uit: een spervuur van raketten, drones om beveiligingscamera’s en automatische machinegeweren langs het hek rond Gaza uit te schakelen, gewapende mannen die Israëlisch grondgebied binnendrongen via openingen die door bulldozers in de barrière waren gemaakt. Dit is precies wat was voorzien in het plan genaamd de Muren van Jericho door de Israëlische geheime diensten.

Deze uitzonderlijke documentatie - die de mainstream van de politiek en de media grotendeels heeft genegeerd - bevestigt wat we al sinds aflevering 113 van Grandangolo, getiteld "The Middle East’s 9/11", aantonen op basis van feiten en niet van meningen: de Israëlische leiders werden niet verrast door de Hamas-aanval, maar droegen bij aan de uitvoering ervan om een voorwendsel te hebben om hun strategische plan uit te voeren. Dit plan bestaat uit het uitroeien van de bevolking van Gaza: de doden en zwaargewonden, voornamelijk vrouwen en kinderen, bedragen tot nu toe ongeveer 60.000, wat gelijk staat (als wij ons in een vergelijkbare situatie zouden bevinden) aan ongeveer 2 miljoen doden en zwaargewonden in Italië. Tegelijkertijd is het plan om Gaza onbewoonbaar te maken door het te bombarderen met duizenden bommen die door de Verenigde Staten worden geleverd: in minder dan zeven weken hebben Israëlische bombardementen bijna 70 procent van de gebouwen in het noorden verwoest en zijn ze bezig hetzelfde te doen in het zuiden, terwijl tijdens de hele Tweede Wereldoorlog geallieerde bombardementen op Duitsland 60 procent van de gebouwen in Dresden en andere steden hebben verwoest.

De eindoplossing, in het plan van de Israëlische leiders, omvat het deporteren van de bevolking van Gaza naar de Sinaïwoestijn en het uitwissen van Gaza als Palestijns gebied, om vervolgens hetzelfde te doen met de Westelijke Jordaanoever, waarmee de Israëlische leiders zich niet alleen schuldig maken aan oorlogsmisdaden, maar ook aan echte genocide.

Deze internationale misdaad bestaat uit de methodische vernietiging van een etnische, raciale of religieuze groep als zodanig, uitgevoerd door de uitroeiing van individuen, het scheiden en uiteen drijven van familiegroepen en de ontwrichting van alle sociale, politieke, religieuze en culturele instellingen.