Israels Krieg in Gaza wird von der Washington Post als "einer der zerstörerischsten Kriege dieses Jahrhunderts" beschrieben. Dieser Krieg, der von Israel mit der vollen Unterstützung der USA, der NATO und der EU geführt wird, hat bisher mehr als 20 000 Palästinenser getötet und 55 000 schwer verletzt, von denen die meisten die systematische Zerstörung der Krankenhäuser in Gaza durch israelische Streitkräfte nicht überleben werden. Frauen und Kinder machen 70 Prozent der Toten aus. Etwa 2 Millionen Menschen, das sind 85 Prozent der Bevölkerung, wurden vertrieben. Gleichzeitig nehmen die israelischen Angriffe auf das Westjordanland zu. In diesem Zusammenhang sagte Premierminister Benjamin Netanjahu in einem Artikel im Wall Street Journal, dass die erste "Voraussetzung für den Frieden" sei, dass "die Hamas zerstört werden muss". Er betont, dass "Israel durch die Vernichtung der Hamas weiterhin in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht handeln wird".

Netanjahu "vergisst", was er selbst 2019 offiziell erklärte: "Wer sich der Schaffung eines palästinensischen Staates in den Weg stellen will, muss die Hamas unterstützen und ihr Geld überweisen. Das ist Teil unserer Strategie: die Palästinenser in Gaza von den Palästinensern im Westjordanland isolieren." Seit Jahren schickt Katar in Absprache mit Israel jeden Monat Hunderte von Millionen Dollar in bar nach Gaza, um die Hamas-Regierung zu unterstützen. Ein 40-seitiges Dokument mit dem Codenamen "Jericho-Mauer" des israelischen Geheimdienstes zeigt, dass Israel seit mehr als einem Jahr den Plan für den Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 bis ins kleinste Detail kannte. Er wurde von der israelischen Führung benutzt, um "einen der zerstörerischsten Kriege dieses Jahrhunderts" zu rechtfertigen, dessen Ziel von Anfang an klar war: die Gebiete des palästinensischen Staates zu vernichten, indem die gesamte Bevölkerung massakriert und deportiert wird. Dies bestätigte heute die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Paula Betancur, als sie sagte: "Die israelische Militäroperation in Gaza zielt auf die Massendeportation der Zivilbevölkerung ab."

Der israelische Krieg, der darauf abzielt, den palästinensischen Staat endgültig zu vernichten, ist Teil der Strategie der Vereinigten Staaten, der NATO und der EU, um die Kontrolle über eine strategische Region, den Nahen Osten, durch Krieg zu behalten, in dem der Westen gegenüber dem Vormarsch politisch-ökonomischer Projekte wie dem der BRICS, die die Weltordnung verändern, an Boden verliert.

Video auf Italienisch