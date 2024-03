Israel bereitet sich darauf vor, entweder am Ende des Ramadan, Mitte April oder sogar noch früher den Libanon anzugreifen. Sein Ziel wäre, eine Pufferzone auf libanesischem Territorium südlich des Litani-Flusses zu schaffen, wie Israel es 2006 vergeblich versucht hatte. Es verpflichtete sich daher zunächst zur systematischen Zerstörung der gesamten Infrastruktur, die die Hisbollah in den letzten vierzehn Jahren in diesem Gebiet aufgebaut hatte.

Um Vorwürfe von Kriegsverbrechen zu verhindern, warf die IDF Flugblätter im Südlibanon ab. Darin heißt es: "Südstaatler, die Hisbollah gefährdet euer Leben, das Leben eurer Familien und eure Häuser. Die Hisbollah richtet ihre Mitglieder und Waffendepots in euren Vierteln ein." Die IDF kann also argumentieren, dass sie es nicht auf die Zivilbevölkerung abgesehen habe, sondern sie im Gegenteil im Voraus gewarnt habe.

Seit Beginn der Operation "Eisernes Schwert" hat die IDF 4500 Ziele bombardiert, vor allem im Süden, aber auch in Baalbek, während sie vermied, andere Teile der libanesischen Gesellschaft ins Visier zu nehmen. Netanyahus Regierung hofft, dass die mangelnde Einheit im Land ihr ermöglichen wird, das Arsenal der Partei Gottes allmählich zu zerstören, ohne eine spürbare Reaktion hervorzurufen. Sie behauptet, bereits 300 schiitische Kämpfer eliminiert zu haben. Die Hisbollah erkennt 244 davon an.

Die IDF-Einheit 8200 fängt die gesamte libanesische Telefon- und Internetkommunikation sowie fast alle privaten Überwachungskameras ab. Sie überprüft diese Informationen und schafft es, fast alle menschlichen und physischen Ziele zu identifizieren. So konnte sie beispielsweise im Januar den Führer der antimuslimischen Bruderschaft Hamas, Saleh Al-Arouri, ausfindig machen und ermorden (siehe 0001).

Gleichzeitig bereitet sich Israel auf eine umfassende Reaktion der Hisbollah vor. Es hat gerade Hafenanlagen in Larnaka (Zypern) gekauft, um sich auf die Zerstörung des Hafens von Haifa vorzubereiten [1]. In jedem Fall werden diese Einrichtungen später genutzt, um den Transportkorridor zu errichten, der Indien über Israel mit Europa verbindet.

In ähnlicher Weise wurden im Norden des jüdischen Staates viele Tiefgaragen eingerichtet, um Zivilisten im Falle eines Bombenangriffs unterzubringen. Neben der Installation von Sanitäranlagen, Lüftungskanälen, Medikamenten und Möbeln werden dort Lebensmittel für zwei Tage gelagert.