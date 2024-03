Vor 25 Jahren zerstörte die NATO unter dem Kommando der Vereinigten Staaten, was von der jugoslawischen Föderation übriggeblieben war, durch Krieg den Staat, der ihrer Osterweiterung nach Russland im Wege stand. In den folgenden 20 Jahren erweiterte sich die NATO von 16 auf 30 Länder und mit dem Krieg in der Ukraine, der 2014 begann, auf 32 Länder. Die Rolle der italienischen Regierung unter dem Vorsitz von Massimo D’Alema und Vizepräsident Sergio Mattarella war im Krieg von 1999 entscheidend. Wie wir in der offiziellen Audioaufnahme hören können, war es Vizepräsident Mattarella, der dem Senat am Abend des 24. März 1999 den Beginn des Krieges ankündigt und die Gründe dafür gemäß der offiziellen Erzählung erläutert.

Als Flugzeuge der Vereinigten Staaten und anderen NATO-Mitgliedstaaten die ersten Bomben auf Serbien und den Kosovo abwarfen, verkündete der demokratische Präsident Bill Clinton: "Am Ende des 20. Jahrhunderts, nach zwei Weltkriegen und einem Kalten Krieg, haben wir und unsere Verbündeten die Möglichkeit, unseren Kindern ein freies, friedliches und stabiles Europa zu hinterlassen." Während 78 Tagen, hauptsächlich von italienischen Stützpunkten abhebend, flogen 1100 Flugzeuge 38000 Einsätze und warfen 23000 Bomben und Raketen ab. "Von den 2000 Zielen, die in Serbien von NATO-Flugzeugen getroffen wurden", dokumentierte das Pentagon später, "wurden 1999 vom US-Geheimdienst ausgewählt und nur eines von den Europäern." Die Bombardierungen zerstören die serbischen Strukturen und Infrastrukturen und fordern Opfer, vor allem Zivilisten. Die daraus resultierenden Schäden für Gesundheit und Umwelt sind nicht quantifizierbar. Tausende Tonnen hochgiftiger Chemikalien (darunter Dioxin und Quecksilber) entweichen allein aus der Raffinerie in Pancevo als Folge der Bombenangriffe. Weitere Schäden entstehen in Serbien und im Kosovo durch den massiven Einsatz der NATO von Geschossen mit abgereichertem Uran.

Die Regierung D’Alema stellt den Streitkräften der Vereinigten Staaten und anderer Länder italienisches Territorium, einschließlich der Flughäfen, zur Verfügung, um das auszuüben, was der Ratspräsident als "das Recht auf humanitäre Intervention" bezeichnet. An der Bombardierung nahmen 54 italienische Flugzeuge teil, die 1400 Einsätze durchführten, indem sie die vom US-Kommando angegebenen Ziele angriffen.

"Bei der Anzahl der Flugzeuge waren wir nach den USA an zweiter Stelle. Italien ist ein großartiges Land, und wir sollten nicht überrascht sein über das Engagement, das in diesem Krieg gezeigt wurde", erklärte der Präsident des Rates D’Alema während seines Besuchs am 10. Juni 1999 auf dem Stützpunkt Amendola und betonte, dass — "es für die Piloten, die daran teilgenommen haben, eine große menschliche und berufliche Erfahrung war".