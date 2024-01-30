Международный суд ООН под председательством бывшей сотрудницы Госдепартамента США Джоан Донохью вынес предварительное постановление по иску ЮАР против Израиля. Неудивительно, что вынесенное Судом решение в точности отражает позиции США: Израиль должен сделать все возможное, чтобы предотвратить геноцид, продолжая при этом войну против ХАМАС.

Международное правосудие находится в стадии становления

МУС - это эмбрион международного правосудия в рамках Организации Объединенных Наций. Он пришел на смену Постоянной палате международного правосудия, которая была создана в 1922 году в рамках Лиги Наций. Таким образом, ему всего лишь сто лет. Его цель - обеспечить выполнение каждым государством взятых на себя обязательств. Однако англосаксы, принявшие этот суд в 1945 году, с 1942 года стремились не к применению международного права, а к установлению господства над миром. Сразу после подписания Устава Атлантического союза Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Д. Рузвельт от имени своих государств заявили, что только они должны решать споры между государствами в послевоенном мире. Это стало первопричиной холодной войны и существующих конфликтов.

Поэтому, вопреки сложившемуся о нём представлению, Международный суд - это не конченая инстанция, а поле боя, где англосаксонский однополярный проект мира противостоит многополярному проекту большинства других государств. Именно так мы должны толковать постановление по делу о массовом убийстве в Газе.

Единственное средство давления на правительства, доступное Суду, - это не армия, а общественное мнение в каждой стране. Ни одно правительство не согласится предстать перед своим народом в качестве преступника. Поэтому особенно важно понимать его решения.

Судьи должны принимать решения по закону, но они не так уж и независимы

Пятнадцать постоянных судей Суда назначаются правительствами своих стран и избираются всеми ими. Для обоснования своих решений они должны использовать юридическую аргументацию. Однако их решения, как правило, отражают их национальные предпочтения. Очень редко судьи, избранные собственным правительством, выносят решения против него. Два дополнительных судьи назначаются обеими сторонами конфликта. Они призваны защищать свою страну и ищут юридические аргументы для обоснования своей позиции.

Я помню, что, когда я работал советником Муамара Каддафи, коррупция международных судей была общеизвестна. В контексте вынесения решения о незаконности войны НАТО против его народа ливийский лидер приказал компенсировать «подарки», полученные международными судьями, предложив им взамен равноценные.

В интересующем нас случае только двое судей проголосовали против всех или некоторых решений Суда.

Конечно, это судья, представляющий Израиль, Аарон Барак. Он принимал участие в Кэмп-Дэвидских соглашениях вместе с сионистом-ревизионистом Менахемом Бегином. Когда он был председателем Верховного суда, он толковал основные законы таким образом, чтобы наделить себя полномочиями, позволяющими осуществлять контроль над Кнессетом - невообразимой системой, на которой построена израильская демократия и которую пытается изменить Биньямин Нетаньяху. В своих решениях он систематически защищал интересы Израиля против палестинцев, запрещая последним подавать жалобы на ущерб, причиняемый им ЦАХАЛом. По его словам, нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца, а рассмотрение подобных ситуаций заставило бы ЦАХАЛ раскрыть конфиденциальные детали своих операций. И именно он, согласно израильскому законодательству, санкционировал строительство разделительной стены, которую Международный суд ООН признал незаконной.

Он выступил против четырех из шести предварительных мер. Он выступил против предписания о создании комиссии по актам геноцида, равно как и против мер по сохранению доказательств возможных актов геноцида, а также против меры, обязывающей Израиль отчитываться о своих деяниях. Он также выступил против любых ограничений на действия ЦАХАЛа. С другой стороны, он согласился с тем, что Израиль должен запретить своим политикам призывать к геноциду, и согласился с тем, что его страна должна оказывать гуманитарную помощь палестинцам.

Другим судьей, выступившим против решений Суда, стала Джулия Себутинде из Уганды. По её мнению, израильско-палестинский конфликт носит политический характер и не может рассматриваться судом. Кроме того, поскольку действия, предположительно совершенные Израилем, по её мнению, не содержали актов геноцида, а Южная Африка не доказала, что требуемые предварительные меры являются необходимыми. Наконец, поскольку ХАМАС не является стороной в данном разбирательстве, было бы нелогично налагать ограничения лишь на одну из воюющих сторон.

Отметим прежде всего, что никто не просил Суд выносить решение по израильско-палестинскому конфликту, и что международное право не имеет ничего общего с политикой. Во-вторых, Южная Африка проявила осторожность и не обвинила Израиль в геноциде, но она привела множество заявлений израильских лидеров в защиту геноцида, чтобы потребовать принятия предварительных мер - аргумент, который израильский судья счел обоснованным. Наконец, переходим к последнему пункту: отсутствие ХАМАС в судебном разбирательстве не может служить основанием для Израиля совершать геноцид.

Позиция Джулии Себутинде ставит под сомнение её предыдущие должности в Специальном трибунале по Сьерра-Леоне. Постоянный представитель Уганды в ООН Адония Айебаре, заявила: «Решение судьи Себутинде в Международном суде не отражает позицию правительства Уганды по ситуации в Палестине (...) Она уже голосовала против Уганды по иску Демократической Республики Конго (ДРК)».

Тот факт, что рассуждения судьи Себутинде очень запутаны и что от неё отреклось её собственное правительство, говорит о том, что она, возможно, подкуплена.

Суд не стал выносить решение по другим требованиям Южной Африки, которые не могли быть рассмотрены в срочном порядке, а исключительно по существу: меры по возмещению ущерба палестинским жертвам и осуждение Израилем лиц, виновных в геноциде. Прежде всего, в постановлении не говорится, что «израильское государство должно немедленно приостановить свои военные операции в Газе и против неё».

Это постановление созвучно постановлению по делу Гамби против Майнамара. Оно вводит те же временные меры, которые использовались для прекращения геноцида рохинджа. Однако его нельзя сравнивать с делом Украины против Российской Федерации, поскольку в последнем случае речь идет не о геноциде украинцев русскими, а об использовании Россией утверждения о геноциде, совершенном Украиной против своего собственного русскоязычного населения.

Промежуточное постановление не предрешает решение по существу дела

Постановление Суда является обязательным не только для Израиля и ЮАР, но и для 151 другого государства, подписавшего Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В зависимости от ситуации каждое из них обязано присоединиться к предварительным мерам. Некоторые могут трактовать это как оправдание эмбарго на все виды вооружений или запрет своим гражданам с двойным гражданством принимать участие в этой чреватой геноцидом войне.

А теперь Алжир попросил созвать заседание Совета Безопасности 31 января, чтобы Совет мог определить последствия решения Суда, подлежащего исполнению. Очевидно, что Совет Безопасности вряд ли будет угрожать Израилю военным вмешательством, но он может принять решение, например, о введении эмбарго на поставки оружия.

В любом случае, на это постановление будут ссылаться другие суды в соответствии с англосаксонским правом. Например, в окружном суде Северной Калифорнии уже рассматривается дело по иску организации Defense for Children International к Джо Байдену, Энтони Блинкену и Ллойду Остину, а в Лондоне - дело по иску Global Legal Action Network к правительству Великобритании. Оба дела основаны на предпосылке, что поставки оружия Израилю в данный момент являются участием в массовых убийствах в Газе. Теперь у них есть шанс добиться успеха.

Дело также может быть передано в Международный уголовный суд, который может привлечь к ответственности некоторых израильских лидеров. Несколько государств поддержали этот иск.

Более того, данное постановление - лишь мера предосторожности в ожидании решения Суда по существу. Однако не стоит мечтать: Суд может уклониться и объявить себя некомпетентным. В этом случае решение по существу так и не будет вынесено, а предварительные меры утратят силу.

Это наиболее вероятный исход. Однако сам Суд уже отклонил доводы о том, что предыдущие заявления Южной Африки в адрес Израиля не давали ему времени на ответ. Он сможет придраться к формулировке «намерение совершить геноцид». В таком случае жалоба будет признана неприемлемой. А бойня будет продолжена.

Мы не должны питать иллюзий по поводу Международного суда. Он представляет собой важный шаг на пути к международному праву, но до его совершенства ещё далеко.