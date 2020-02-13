Сеть Вольтер

Нейтралитет председательства Бельгии в Совете Безопасности под вопросом

Башар Джаафари
Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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По поручению правительства моей страны препровождаю Вам настоящие идентичные письма, с тем чтобы затронуть следующий важный вопрос: Посто-янный представитель Бельгии, занимающий в настоящее время должность Пред-седателя Совета Безопасности, не проявляет взвешенности при осуществлении руководства заседаниями Совета Безопасности, посвященными положению в Си-рийской Арабской Республике и борьбе с терроризмом.

С озабоченностью и настороженностью отмечаем, что при осуществлении руководства этими заседаниями нынешний Председатель Совета Безопасности не демонстрирует ни беспристрастности, ни объективности. Из-за его подходов в Совете усиливаются раздоры и разногласия, а заседания, посвященные полити-ческой и гуманитарной ситуации в моей родной Сирии, отклоняются от заданной темы.

Правительство моей страны не находит оправдания тому, что Председатель Совета Безопасности, пользуясь своими полномочиями, отдает предпочтение мнениям его правительства и правительств других государств — членов Совета. При этом он приглашает лишенных объективности лиц, которые не получили полномочий от Организации Объединенных Наций или международного сообще-ства, давать брифинги лишь с одной целью –– критиковать правительство Си-рийской Арабской Республики и ее союзников, ведущих войну против террориз-ма, и выдвигать против них необоснованные обвинения. Все это в итоге подры-вает репутацию и статус Совета Безопасности как главного органа, ответственно-го за поддержание международного мира и безопасности.

Председатель Совета Безопасности, как и его предшественники, направлял приглашения членам оппозиционных групп, с тем чтобы они могли подло крити-ковать сирийское правительство и искажать его позицию и позицию его союзни-ков. Такое поведение идет вразрез с ролью Организации Объединенных Наций. Это открытая попытка оклеветать ее государство-член, в основе которой лежит злоупотребление полномочиями Председателя Совета Безопасности в целях про-паганды взглядов определенных сторон.

Мы были крайне удивлены тем, что произошло на недавнем заседании в пятницу, 7 февраля 2020 года (S/PV.8716); на нем планировалось обсудить деся-тый доклад Генерального секретаря об угрозе, которую представляет междуна-родному миру и безопасности ИГИЛ (ДАИШ), и рассмотреть спектр усилий Ор-ганизации Объединенных Наций, которые предпринимаются в поддержку борьбы государств-членов с этой угрозой (S/2020/95). На этом заседании Председатель Совета не продемонстрировал даже малейшей доли справедливости или объек-тивности. Он увел заседание от основной темы, предоставив слово одной жен-щине из Турции; это было сделано под предлогом того, что она расскажет о сво-ем опыте жизни под властью ИГИЛ в сирийском городе Ракка.

На самом деле произошло следующее: когда с этой женщиной была уста-новлена видеосвязь, на ней были знаки отличия оппозиционных террористиче-ских групп. В своем так называемом брифинге она отклонилась от единственной темы заседания, касающейся борьбы с ИГИЛ, и раскритиковала сирийское пра-вительство и его союзников за нарушения норм международного права. То, что международная коалиция во главе с Соединенными Штатами сотворила в Ракке, она назвала победой и освобождением. Однако всем известно, что силы этой не-законной коалиции разрушили данный город, а тела погибших уже многие годы погребены под обломками. Такую оценку дали специализированные внутренние комитеты, учрежденные Генеральным секретарем.

Действия Председателя Совета Безопасности привели к тому, что содержа-ние доклада Генерального секретаря оказалось искажено. Отход от заданной те-мы, касающейся борьбы с терроризмом и «Аль-Каидой», снизил ценность этого заседания. Более того, Председатель Совета Безопасности проигнорировал тот факт, что Организация Объединенных Наций –– это организация государств-членов. Не сумев за время своего пребывания на посту Председателя выйти за рамки антисирийских позиций своей страны, он в итоге угодил в ловушку необъ-ективности и предвзятости.

Сирийская Арабская Республика ознакомилась с документами Совета Без-опасности с подтвержденной информацией о том, что на своем недавнем выезд-ном заседании его члены согласились, принимая во внимание политические раз-ногласия между правительствами государств-членов, воздерживаться от ненад-лежащего использования заседаний Совета и поведения, вызывающего среди его членов напряженность.

Поэтому мы призываем всех членов Совета Безопасности соблюдать стан-дарты профессионализма и объективности, уважать статус и репутацию Совета Безопасности и воздерживаться от попыток превратить его в пропагандистскую трибуну и тем самым создать опасный прецедент, способный поставить под угрозу его мандат по поддержанию международного мира и безопасности.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.

Башар Джаафари

Башар Джаафари постоянный представитель Сирии при ООН.

 
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Источник : « Нейтралитет председательства Бельгии в Совете Безопасности под вопросом », Башар Джаафари, Сеть Вольтер, 13 февраля 2020, www.voltairenet.org/article209280.html

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