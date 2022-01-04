Сегодня миром правят Соединенные Штаты Америки и НАТО, которые представляют себя единственными мировыеыми державами, в то время как Российская Федерация и Китайская Народная Республика превосходят их как в экономическом, так и в военном отношении.

17 декабря 2021 года Москва обнародовала проект двустороннего договора с Вашингтоном, предусматривающего гарантии мира [1], а также проект соглашения по его реализации [2]. Эти документы не направлены против США, они направлены только на обеспечение соблюдения ими Устава ООН и собственных обязательств.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президента Путина вопрос журналистки Sky News Дианы Магнай вызвал переполох. Владимир Путин сухо ответил, что замечания России по поводу поведения США относятся к 1990 году и что Вашингтон не только проигнорировал их, но и упорно продолжает настаивать на своём. Теперь натовское оружие собрались разместить на Украине, что неприемлемо для Москвы [3]. Никогда ранее российский лидер не высказывался подобным образом. Неужели не ясно, что размещение ракет с подлётным временем в четыре минуты от Москвы представляет собой чрезвычайную угрозу и может служить поводом для войны?

30 декабря состоялся телефонный разговор между президентами Байденом и Путиным. Американская сторона выдвинула предложения по решению украинского вопроса, а российская сторона вернула дискуссию к нарушениям США Устава ООН и несоблюдению ими своих обещаний.

США намерены продемонстрировать свою добрую волю отказом от принятия Украины в НАТО. Однако такой подход лишь в малой степени отвечает на поставленный вопрос, и он способен предотвратить войну только в том случае, если будет сопровождаться мерами по выводу войск.

Очевидно, что мы вступаем в период крайней конфронтации, который продлится несколько лет и в любой момент может перерасти в мировую войну.

В этой статье мы расскажем об этом конфликте, так как на Западе о нём стараются не говорить.

1- Расширение НАТО до границ России

Во время Второй мировой войны Соединенные Штаты приложили максимум усилий для сдерживания Советского Союза. Тогда погибло от 22 до 27 миллионов советских людей (13-16% населения) по сравнению с 418 000 американцев (0,32% населения). Когда эта бойня закончилась, США создали военный союз в Западной Европе - НАТО, на что СССР ответил созданием Варшавского договора. НАТО вскоре превратилась в федерацию, нарушающую принцип государственного суверенитета, изложенный в статье 2 Устава ООН [4], которую страны третьего мира осудили на Бандунгской конференции [5] в 1955 году. В конечном итоге, СССР тоже нарушил Устав ООН, приняв в 1968 году доктрину Брежнева и навязав ее членам Варшавского договора. Когда СССР был распущен и некоторые из его бывших членов создали новый военный союз - ОДКБ, они решили превратить его в конфедерацию в соответствии с Уставом ООН.

Чтобы прояснить смысл понятий федерации и конфедерации, приведем пример. Во время Гражданской войны северяне образовали федерацию, поскольку решения их правительства были обязательны для всех входящих в нее государств. В отличие от них, южане создали конфедерацию, поскольку каждое государство-член оставалось суверенным.

В 1989 году рухнула Берлинская стена и "железный занавес" рухнули, и немцы хотели воссоединить обе Германии. Однако это означало расширение НАТО на территорию Германской Демократической Республики. Сначала Советы были против этого. Предусматривалось воссоединение с нейтрализацией территории ГДР. В итоге Генеральный секретарь Михаил Горбачев согласился на расширение НАТО за счет воссоединения двух Германий при условии, что Альянс не будет стремиться к расширению на Восток.

Канцлер Западной Германии Гельмут Коль, министр иностранных дел Ганс-Дитрих Геншер и президент Франции Франсуа Миттеран совместно поддержали позицию России: НАТО должна была взять на себя обязательство не расширяться на Восток. Президент США Джордж Буш-старший и госсекретарь Джеймс Бейкер сделали многочисленные публичные заявления и обязательства на этот счет перед всеми своими собеседниками [6].

После роспуска СССР к Европейскому союзу присоединились три нейтральные страны: Австрия, Финляндия и Швеция. Однако ЕС и НАТО - это одно и то же образование, только одно гражданское, а другое военное, и оба они базируются в Брюсселе. Согласно Договору о Европейском Союзе с изменениями, внесёнными согласно Лиссабонскому договору (статья 42, пункт 7), именно НАТО обеспечивает оборону Европейского Союза независимо от того, являются ли его члены членами НАТО или нет. Де-факто, эти нейтральные страны перестали быть нейтральными после вступления в Европейский Союз.

В 1993 году в Копенгагене Европейский совет заявил, что страны Центральной и Восточной Европы могут вступить в Европейский Союз. С тех пор процесс вступления в НАТО бывших членов советского блока проходил гладко, если не считать традиционных замечаний со стороны России.

Но в 90-х годах от ппредней России почти ничего не осталось. 90 чселовек, которых называли «олигархами» разграбили все её богатства. Уровень жизни рухнул, а продолжительность жизни россиян сократилась на 20 лет. К тому, что говорила Москва, никто не прслушивался.

В 1997 году на саммите НАТО в Мадриде прозвучал призыв к странам бывшего советского блока присоединиться к Североатлантическому договору. После Восточной Германии (1990), данные ранее обещания были нарушены пять раз. В 1999 г. были присоединены Чешская Республика, Венгрия и Польша, затем в 2004 году Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, в 2009 году Албания и Хорватия; в 2017 году Черногория и в 2020 году Северная Македония.

Украина и Грузия тоже готовы вступить в НАТО, а Швеция и Финляндия могут отказаться от своего теоретического нейтралитета и открыто присоединиться к Атлантическому альянсу.

То, что было неприемлемо в 1990 году, неприемлемо и сегодня. Невозможно представить, чтобы ракеты НАТО были размещены в нескольких минутах полета от Москвы. Подобная ситуация сложилась в 1962 году. Соединенные Штаты тогда разместили ракеты на границе СССР в Турции. В ответ Советский Союз установил ракеты рядом с США на Кубе. Президент США Джон Кеннеди понял, что Пентагон загнал США в тупик. Ему удалось прояснить ситуацию через своего посла в ООН. Тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Лайман Лемницер был ярым антисоветчиком и намеревался спровоцировать ядерную войну. К счастью, его нынешний преемник, генерал Марк Милли, гораздо мудрее и он поддерживает дружеские отношения со своими российскими коллегами.

2- Нарушения Устава ООН

Устав ООН был рассмотрен 50 странами в 1945 году на конференции в Сан-Франциско, еще до того, как советские войска взяли Берлин и вынудили капитулировать нацистский рейх. Он был принят единогласно. С тех пор его подписали еще 147 государств, в результате чего общее число подписавших его государств достигло 197.

В статье 2 российского предложения от 17 декабря 2021 года о заключении двустороннего российско-американского Договора о гарантиях международной безопасности говорится: «Стороны добиваются того, чтобы любые международные организации, военные союзы или коалиции, в которых участвует хотя бы одна из Сторон, соблюдали принципы, содержащиеся в Уставе Организации Объединенных Наций». По причинам, упомянутым выше, это означает полную трансформацию НАТО или её роспуск.

В статье 4 того же предложения говорится, что бывшие страны-члены Советского Союза не могут вступить в НАТО. Это означает, что Эстония, Латвия и Литва должны выйти из этой организации, а Украина и Грузия не должны в неё вступать.

Статья 7 российского предложения предусматривает запрет на размещение ядерного оружия за пределами своих границ. Это подразумевает немедленный вывоз атомных бомб, незаконно хранящихся, например, в Италии и Германии в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года.

Кроме того, соблюдение Устава ООН требует возвращения к первоначальным позициям ООН и отказа от незаконной практики, которой эта организация занималась с момента распада Советского Союза.

Постепенно ООН не только перестала выполнять требования Устава, но и превратлась в агентство по выполнению решений США. Например, «Голубые каски», которые когда-то были «межпозиционными силами», после распада СССР стали «силами по поддержанию мира». Они больше не довольствуются тем, чтобы выполнять роль посредника, когда две стороны находятся в состоянии войны, теперь они добиваются соглашения о прекращении огня. Раньше они вмешивались в отношения между двумя сторонами с их явного согласия и следили за тем, чтобы данные ими обязательства соблюдались. Сегодня им не требуется согласия сторон или даже наличия между ними соглашения. На практике, в течение двадцати с лишним лет обрушения России, Совет Безопасности поддерживал решения США. В действительности, «Голубые каски» в основном находились в услужении Пентагону.

Наиболее ярким примером является ливийское дело. США организовали и финансировали ложные показания перед Советом ООН по правам человека в Женеве о том, что Муамар Каддафи уничтожал свой собственный народ [7]. Затем эти показания были переданы в Совет Безопасности. Вашингтон добился принятия резолюции, позволявшей НАТО вмешаться, чтобы «защитить народ» Ливии от его «диктатора». Оказавшись там, НАТО запретила главам африканских государств приехать и проверить, что происходит на самом деле, угрожая убить всех. Затем она разбомбила Ливию, убив около 120 000 человек, которых она якобы пришла «защищать». В итоге, страна была разделена на три части, и к власти в Триполи пришли террористы [8].

В случае с Сирией был сделан еще один шаг. ООН, которая поручила Лиге арабских государств провести расследование на месте для проверки сообщений о гражданской войне, не задала ни одного вопроса после того, как эта миссия была прервана без объяснения причин. Это произошло потому, что эксперты из 21 арабской страны в предварительном отчете установили, что информация США была ложной [9]. После этого США назначили Джеффри Фелтмана, заместителя госсекретаря Хиллари Клинтон по Ближнему Востоку, заместителем генерального секретаря Пан Ги Муна, который координировал операции союзников в войне в экономическом, политическом и военном плане [10]. Хотя этот господин уже давно совершает свои гнустные преступления под иными небесами, его директивы по голодомору в Сирии продолжают и поныне действовать в агентствах ООН [11]

Это подводит нас к вопросу о самих агентствах ООН. Многие из них служат прикрытием для действий США. Например, в период эпидемии Ковид-19 все заметили, что взносы государств-членов в это агентство составляют менее 20% его бюджета, в то время как пожертвования только Фонда Билла и Мелинды Гейтс составляют 10%. На самом деле, некоторые действия ВОЗ находятся под сильным влиянием частных интересов. Или, например, постоянный представитель России в Совете Безопасности Виталий Чуркин рассказал, что в 2012 году Управление Верховного комиссара ООН перевезло сотни вооруженных джихадистов на лодках из Ливии в Турцию для формирования так называемой Свободной сирийской армии.

Но это еще не все. Совет Безопасности в период обрушения России принял многочисленные санкции против ряда стран. Многие высокопоставленные чиновники ООН видят на местах, что эти санкции вызывают голод и убивают гражданское население. Но они были поставлены на голосование и могут быть отменены только путём голосования, против которого выступают США. Так называемые «санкции» - это не приговоры, вынесенные судом, это оружие против народов, используемое от имени Организации Объединенных Наций.

Поскольку Вашингтон больше не может добиться их принятия, он принимает их в одностороннем порядке путём указов и заставляет Европейский Союз, своего вассала, применять их. Таким образом, европейцы из Союза убивают гражданское население, и как всегда во имя «демократии».

3- Российско-китайская стратегия

На Западе Любят заявлять о том, что должно произойти, чтобы после сказать, что, мол, это мы сделали. Но чаще всего мы ничего не делаем для того, чтобы это событие произошло, мы просто ждем его и радуемся заранее. Это так называемый «эффект объявления». А в России и Китае, где меньше разговоров, заявляют только о том, что непременно будет сделано. Но чаще всего там говорят о том, что уже сделано.

Когда президент Путин объявляет, что собирается поставить Соединенные Штаты на место, это не подлежит обсуждению. Россия знает, что президент Джо Байден не может отступить. Она намерена заставить его сделать это, пусть даже медленно, но верно. Как хороший шахматист, Москва предвидит следующие ходы. Все, что ей нужно сделать, - это показать свою силу и, при возможности, нанести удар. Например, российские военные могли бы показать в действии свои гиперзвуковые ракеты, чтобы все увидели, что они способны уничтожить любую цель в мире. Или же нанести удар по вооруженным силам США на территории, которую они незаконно оккупируют.

15 декабря 2021 года Москва и Пекин заявили о военном союзе. Это произошло за два дня до публикации проекта договора с США. Президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили в ходе видеоконференции в поддержку российского предложения. Китай официально настаивает на законности этого требования. Хотя существует множество китайско-российских разногласий и даже точек конфликта, таких как Восточная Сибирь, Москва и Пекин вынуждены поддерживать друг друга. Обе страны в недалеком прошлом подвергались нападкам со стороны Запада. Они испытали на себе его лицемерие и теперь понимают, что нуждаются друг в друге, чтобы противостоять ему.

В последние годы Россия освоила новые виды вооружений. В 2014 году она продемонстрировала, что может нейтрализовать связь и системы управления американского эсминца USS Donald Cook, оснащенного системой Aegis, связывающей его со всеми ракетными установками США [12], и даже такого авианосца, как USS Ronald Reagan [13]. Впоследствии в Леванте она показала, что может нейтрализовать все ситемы связи и управления НАТО в радиусе 300 километров [14]. В настоящее время Россия имеет превосходство по обычным вооружениям.

Французская технология гиперзвукового оружия, которая долгое время в НАТО не использовалась, была усовершенствована Советами, а затем русскими [15]. Сегодня это решающее оружие, способное нанести ядерный удар по любой цели в любой точке Земли. Носитель выходит за пределы атмосферы, набирает скорость на орбите вокруг Земли, и направляется на выбранную цель после того, как снова входит в атмосферу. Его скорость такова, что никто не может его перехватить. Это оружие делает «ракетный щит» НАТО бесполезным [16]. В настоящее время Россия имеет превосходство и по ядерному оружию [17].

Промежуточная версия была предоставлена Москвой Пекину и, вероятно, Пхеньяну. Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди признал технологическое превосходство России и заявил, что США прилагают все усилия, чтобы наверстать упущенное. Хотя президент Дональд Трамп возродил военные исследования, Пентагону для этого потребуется много лет.

Сирийская война стала для Москвы возможностью испытать огромное количество новых видов оружия, некоторые из которых оказались намного лучше западных. В то же время, провал масштабной программы F-35, не отвечающего предъявленным требованиям, показывает, что военные исследования США потерпели крах. Этот многоцелевой самолет в основном продан союзникам, но от него отказались ВВС США, которые делают ставку на выпуск старых F-16.

Кроме того, Китай разработал эффективную технику уничтожения спутников, которой, похоже, поделился с Россией. Уничтожение старого советского спутника 15 ноября 2021 года недалеко от Международной космической станции вызвало переполох в НАТО. Теперь Китай и Россия могут оглушить и ослепить все армии НАТО в считанные часы.