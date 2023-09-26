Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и выступил с привычной для него речью о российском терроризме. Это было его первое выступление с трибуны ООН.

В этом году четыре из пяти постоянных членов Совета Безопасности не прислали своих глав государств и правительств: Китай, Франция, Великобритания и Россия. Очевидно, что, несмотря на красивые декларации, что-то в этом институте уже не работает.

Подведем итоги выступления президента Зеленского:

Россия использует продовольствие в качестве оружия против остального мира и участвует в «игре», которую ведут в её пользу некоторые европейские страны. Она также использует ядерные реакторы гражданского назначения в качестве оружия, как это происходит в Запорожье. Она похитила сотни тысяч украинских детей, которых перевоспитывает в своей стране в ненависти к Украине, что представляет собой геноцид. Россия провоцирует войну каждое десятилетие. Сегодня она угрожает Казахстану и странам Балтии. Многие места в этом зале будут пустовать, если Россия своими вероломными действиями добьется своих целей. Слава Богу, никто ещё не придумал, как использовать климат в качестве оружия. Природные катастрофы убивают. Они происходят в то время, когда Москва решила убить десятки тысяч людей. Мы должны объединиться против этих вызовов. Мы можем вдохнуть новую жизнь в «мировой порядок, основанный на правилах», опираясь на украинскую формулу мира, которую я вскоре представлю Совету Безопасности. Я приглашаю всех вас на организуемый нами Саммит мира. Мы не можем полагаться на слово России: спросите у Пригожина, выполняет ли она свои обещания? Слава Украине!

Делегации стран-союзников США ему громко аплодировали, но остальные воздержались.

Выступление Зеленского требует ряда комментариев:

– Использовании продовольствия в качестве оружия означает введение блокады с целью заморить население голодом, как это было сделано в Северной Корее и сегодня происходит в Йемене. Русские совсем не так поступают на Украине, где они покушаются на прибыли крупных американских компаний (Cargill, Dupont и Monsanto), которым принадлежит треть украинских сельхозугодий. Использование гражданских атомных электростанций в качестве оружия было бы возможно, если бы оно действовало на близком расстоянии. Но русские заняли Запорожскую АЭС и в случае радиации они потеряли бы своих солдат. Наоборот, именно украинские войска угрожают им радиацией, чтобы изгнать их. Наконец, Россия никогда не похищала украинских детей, а защищала их в зонах боевых действий, перемещая их на свою территорию. Осуждение Международного уголовного суда основано исключительно на отказе считать законным присоединение Крыма, Донбасса и части Новороссии к Российской Федерации.

– Аргумент о российской экспансии может напугать казахов и прибалтов, но это не более чем суд над намерениями. Возвращение к возможности использования климата в качестве оружия свидетельствует о незнании истории. Соединенные Штаты уже использовали его в войне против Вьетнама, вызывая многомесячные дожди на тропе Хо Ши Мина - пути снабжения вьетконговцев через лаосские джунгли (операция «Попай»). В итоге они подписали Конвенцию о запрещении военного или любого другого враждебного использования средств воздействия на природную среду.

– Утверждать, не называя конкретных имен, что Польша, Венгрия и Словакия играют на руку русским, запрещая импорт украинских зерновых по заниженным ценам, - это оскорбление для этих стран. Польша, забывшая об уничтожении более 100 тыс. поляков украинскими националистами во время Второй мировой войны и, тем не менее, принявшая 1,5 млн. украинских беженцев с начала нынешней войны, оценит это.

– Призыв защищать «мировой порядок, основанный на правилах», может быть воспринят только как вызов большинству стран-членов ООН, которые, напротив, борются за возвращение к международному праву. Таким образом, украинский мирный план касается только западного лагеря и направлен на продолжение войны.

– Речь президента Зеленского заканчивается словами «Слава Украине!» из стихотворения Тараса Шевченко (1814-1861). Это выражение сначала было приветствием украинских интегральных националистов Дмитрия Донцова и Симона Петлюры во время войны с советской революцией, когда они расправлялись с евреями и анархистами Новороссии. Затем оно стало победным кличем украинских националистов Дмитрия Донцова и Степана Бандеры, когда они расправлялись с евреями, цыганами и бойцами Сопротивления. С 1941 года оно стало употребляться наряду с «Хайль Гитлер». Его использование сегодня, особенно в ООН, связано с послевоенными резолюциями против нацистской пропаганды, против которых сегодня выступает Украина.

Последовавшее за этим заседание Совета Безопасности должно было продолжаться два дня. Помимо членов Совета, выступить попросили 45 государств.

Председательствующей на ротационной основе оказалась Албания. Албания решила, что президент Украины будет выступать сразу после генерального секретаря ООН и перед выступлениями членов Совета. В число выступающих была включена также ОБСЕ.

Как только начались дебаты, министр иностранных дел России Сергей Лавров поднял вопрос по порядку ведения заседания. Он оспорил привилегию, предоставленную президенту Украины в нарушение процедурных правил Совета, и потребовал, чтобы представитель Северной Македонии выступал в качестве действующего председателя ОБСЕ только по тому вопросу, на который он был уполномочен этой организацией. Председатель заседания албанец Эди Рама, насмешливо отнесясь к этому «грандиозному» требованию, ответил, что прецеденты выступлений перед членами Совета уже были (разумеется, все они были приняты единогласно). В заключение он заметил, что для того, чтобы президент Украины не выступал первым, России достаточно вывести войска из Украины. В соответствии со статьей 33 Правил процедуры он перенес вопрос по порядку ведения заседания на более позднее обсуждение.

Сергей Лавров принял удар и не покинул зал заседаний. Он вспомнил, что во время Корейской войны СССР покинул зал заседаний ООН в знак протеста против присутствия повстанцев Чан Кай-ши вместо представителей Мао Цзэдуна, но Вашингтон воспользовался ситуацией, чтобы заставить мировое сообщество проголосовать за помощь Южной Корее в войне с Северной Кореей.

Как бы то ни было, этот инцидент свидетельствует о предвзятости албанского председательствующего и не может остаться незамеченным. Албания имеет полное право быть откровенным противником России (она организовала дебаты в стиле Ария о похищениях российских детей). Но она не должна нарушать Правила процедуры каждый раз, когда председательствует в Совете. Так было уже 28 июня 2022 года. По собственной инициативе она созвала заседание по ситуации на Украине, не передав этот вопрос членам Совета. Она пригласила на него президента Зеленского, разрешив ему «в порядке исключения» выступить в режиме видеоконференции. Она также объявила минуту молчания, не передавая этот вопрос членам Совета. На следующий день, 29 июня 2022 года, она председательствовала на заседании, посвященном ситуации в Сирии. По собственной инициативе, не посоветовавшись с членами Совета, она пригласила американскую ассоциацию Syrian Emergency Task Force, которая грубо выражалась и оскорбила нескольких членов Совета.

Дискуссия продолжилась выступлением Генерального секретаря Антониу Гутерриша. В начале своего выступления он отметил, что некоторые многосторонние встречи проходят эффективно, например, встреча по плану обеспечения целей устойчивого развития. Затем он назвал вторжение России на Украину вопиющим нарушением Устава ООН и международного права. Что касается правосудия, то, по его словам, следственные группы продолжают собирать доказательства шокирующих массовых нарушений прав человека, «в основном совершенных Российской Федерацией», включая принудительное перемещение детей. Наконец, он приветствовал соглашение по зерну и выразил сожаление, что Россия не продлила его.

Позиция Генерального секретаря выражает только его личное мнение. В данном случае она не основана на каком-либо судебном решении и не учитывает позицию России. В настоящее время в Международном суде, т.е. внутриооновском органе, рассматривается дело обеих сторон. Только суд будет решать, имело ли место нарушение Устава, поскольку Россия утверждает, что начала специальную военную операцию во исполнение резолюции 2202 Совета Безопасности (Минские соглашения). Но суд вынесет решение только по одному вопросу: уничтожала ли Украина собственных граждан до начала спецоперации. Речь идёт о 20 000 мирных граждан.

Затем слово было предоставлено президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он начал свое выступление с вопроса о том, как государство, нарушающее Устав ООН, может заседать в Совете Безопасности. Он отметил, что Генеральная Ассамблея признала, что ответственность за войну несет Россия, а не Украина. Затем он представил свой мирный план из 10 пунктов. Этот план, который уже был представлен G20 на Бали, не учитывает требований России. То есть, строго говоря, это не мирный план, а требования Украины. В заключение он призвал Генеральную Ассамблею большинством в две трети голосов принять изменение в свой устав и лишить Россию права вето. Наконец, он призвал все присутствующие государства принять участие в «мирной» конференции, которую организует его страна.

Председательствующий на заседании Эди Рама недоумевал по поводу сложившейся ситуации: один из членов Совета Безопасности нарушает Устав ООН! К счастью, несмотря на злоупотребление правом вето, большинство членов Совета соблюдают его принципы. Затем он предоставил слово членам Совета в порядке их регистрации.

Ничего нового в их выступлениях не прозвучало. Никто из них не решился подхватить призыв Украины и лишить Россию права вето. При создании Организации Объединенных Наций Франклин Рузвельт (США) и Уинстон Черчилль (Великобритания) выступили против Иосифа Сталина (СССР). США и Великобритания хотели создать организацию, которая управляла бы миром в соответствии с их собственными представлениями, а СССР хотел, чтобы она поддерживала международное право и предотвращала войны. В итоге победила советская концепция. Право вето учитывает военную реальность того времени. Право вето не может быть правомерным или неправомерным. Просто международное право не может соблюдаться всеми, если оно противоречит интересам одного из самых могущественных его членов.

Идея лишить Россию права вето никогда не высказывалась публично. Однако в прошлом году Госдепартамент США провел опрос всех стран-членов ООН, и оказалось, что добиться большинства в две трети голосов невозможно.

После своего выступления президент Зеленский покинул зал, не считая нужным тратить время на выслушивание других делегаций. Он поспешил в Вашингтон, чтобы выступить перед Конгрессом, как уже делал это в декабре 2022 года. Но когда он прибыл на Капитолийский холм, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти прямо сказал ему, что об этом не может быть и речи. «У парламентариев слишком плотная повестка дня», - сказал он. Разочарованный, президент Украины вынужден был довольствоваться встречей с председателями обеих палат и несколькими сенаторами-демократами.

Время безоговорочной поддержки прошло. Как и все их западные коллеги, американские парламентарии осознали, что:

– существует дефицит боеприпасов, а западная оборонная промышленность не может конкурировать с российской ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе;

- провалился мятеж против Кремля хозяина группы «Вагнер» Евгения Пригожина;

- контрнаступление украинских войск было крайне кровопролитным: в течение последних двух недель ежедневно погибало более тысячи человек, но существенных успехов достигнуто не было.

Поэтому многие хотели бы начать переговоры о выходе из кризиса или, по крайней мере, прекратить тратить астрономические суммы денег впустую. Некоторые республиканцы направили в администрацию Байдена письмо с просьбой предоставить подробный отчет об использовании уже выделенных средств. До получения ответа они не будут голосовать ни за один доллар. Поэтому Пентагон придумывает, как перебросить технику и продолжить выполнение обязательств США перед Украиной. Он прикрывается возможностью блокирования федерального бюджета в случае возникновения принципиальных разногласий между Капитолием и Белым домом.

Чтобы загладить обиду, нанесенную парламентариями, министр обороны США и президент Джо Байден провели встречу с украинским президентом. Последний также посетил университет, Фонд Клинтона и Атлантический совет, пообщался с руководителями финансовых организаций. Но факт остается фактом: все видели эксцессы президента Зеленского и убедились в его неспособности выиграть эту войну. А сегодня все видят, что Владимир Зеленский не пытается защитить свою страну. Наоборот, он посылает своих людей на верную смерть на линию российской обороны. Он поступает так, как всегда поступали интегральные националисты и нацисты: он без колебаний лжёт своему народу, обманывает и использует все средства, чтобы спровоцировать всеобщее противостояние ценой жертв собственного народа.