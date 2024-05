Das globalistische, neoliberale, monarchische Magazin The Economist, an dem die Rothschild-Chasarischen [1] Banker 26,7 Prozent der Aktien halten, hat mit der Veröffentlichung eines siebenteiligen Sonderberichts über das von Fragmentierung bedrohte globale Finanzsystem begonnen [2].

In seinem zweiten Kapitel befasst sich The Economist - der sich ohne Scherz als unabhängig definiert (sic) - mit der neuen Wirtschaftsordnung, im Einklang mit dem Zerbröckeln der liberalen (sic) internationalen Ordnung, deren "Zusammenbruch (mega-sic!) plötzlich und irreversibel sein könnte" [3].

Abgesehen von den Epiphänomenen, von denen er berichtet – von der Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft gegenüber dem Aufstieg der Vereinigten Staaten trotz der Eskalation des Handelskriegs mit China, bis hin zum Ausbleiben eines Ölschocks inmitten des Nahostkriegs – "offenbart ein genauerer Blick jedoch eine gewisse Zerbrechlichkeit". Ihm zufolge wurde "die Ordnung (mega-sic!) die die Weltwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg regiert hat, erodiert (mega-sic!) und steht nun "kurz vor dem Zusammenbruch". Dieses Axiom wurde schon seit langem von Kritikern der deregulierten, nihilistischen und menschenfeindlichen Globalisierung aufgestellt, aber wenn jetzt das im freien Fall befindliche Magazin, Sprechrohr des Globalismus, nun so etwas sagt, kommt dies einer Kapitulation gleich.

"Es zeichnen sich besorgniserregende Auslöser ab, die zu einem Abstieg in die Anarchie führen" (mega-sic!), eine Situation, in der "die Supermächte zum Krieg greifen". The Economist vergisst, dass sich die Globalisierung dank der zahlreichen Kriege des "militärisch-finanziellen Komplexes" (Dennis Small dixit) der Anglosphäre durchgesetzt hat und überdauert hat.

Er zitiert sich selbst in seinem Artikel: "Die Weltwirtschaftsordnung bekommt Risse, da sich die Kritiker zu sehr nach dem Abgang der Globalisierung sehnen" [4]. Heute ist der Zerfall der alten Ordnung überall sichtbar, und obwohl der Dollar nach wie vor dominant ist und die Schwellenländer widerstandsfähiger sind, haben die globalen Kapitalströme begonnen, sich zu fragmentieren, was ich vor 17 Jahren in meinem Buch Hacia la desglobalización (Auf dem Weg zur Deglobalisierung) [5] und kürzlich in Nuevo orden geofinanciero multipolar [Neue mutipolare Geofinanzordnung] dargelegt habe: desdolarización y divisa BRICS (De-Dollarisierung und die BRICS-Währung) [6].

Die globalistische Zeitung ist ungewöhnlich wohlwollend gegenüber dem geofinanziellen/geoökonomischen Management der Vereinigten Staaten, "während es dem nach dem Zweiten Weltkrieg etablierten System gelungen war, internationalistische Prinzipien (sic) und die strategischen Interessen der Vereinigten Staaten zu vereinen". Sie kommt zu dem Schluss, dass "die Weltwirtschaft, unterstützt durch das starke Wachstum in den Vereinigten Staaten, in der Lage zu sein scheint, alles zu überleben, was auf sie zukommt, aber das ist nicht der Fall" (mega-sic!).

Die angelsächsische Propaganda gibt nicht auf, und in London selbst halluziniert Ambrose Evans-Pritchard, Sprecher der untergehenden britischen Monarchie, in drei Artikeln im Telegraph und behauptet:

1. Der rätselhafte Khasarische Milei wird Argentinien dank der florierenden Schiefergasreserven von Vaca Muerta in das Texas Lateinamerikas verwandeln [7];

2. Argentinisches Lithium wird Argentinien in die Stratosphäre katapultieren [8];

3. Indem der dysfunktionale Milei China herausfordert, legt er den Grundstein für eine Revolution des freien Marktes [9].

Die geofinanziellen Halluzinationen der Globalisten widersetzen sich heute der geopolitischen Realität. Vielleicht vernachlässigt The Economist wegen seiner ökonomistischen Spezialisierung drei Knotenpunkte, die den Fall, um nicht zu sagen den Zusammenbruch der inzwischen überholten globalistischen Finanzordnung markieren:

1. die Ankündigung der Zukunft seit 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz durch den russischen Präsidenten Putin [10];

2. der Bankrott von Lehman Brothers, den die Anglosphäre versucht hat, China in die Schuhe zu schieben [11];

3. die demütigende Niederlage der NATO in der Ukraine.

Meiner Meinung nach wird die Wahl am 5. November darüber entscheiden, ob Biden seinen sterilen demografischen Krieg gegen Russland fortsetzt oder ob Trump sich für eine selektive regionale Isolierung und einen ganzheitlichen Wiederaufbau der Vereinigten Staaten entscheidet.