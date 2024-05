Am 9. Mai fand auf dem Roten Platz in Moskau die Parade zum 79. Jahrestag des Sieges des Großen Vaterländischen Krieges von 1941-1945 gegen Nazi-Deutschland statt. Es nahmen mehr als 9000 Soldaten mit 75 Waffensystemen teil, darunter Atomraketen auf mobilen Startrampen. Der politisch-mediale Mainstream hat die Parade als eine bedrohliche Machtdemonstration gegen Europa und den gesamten Westen beschrieben, und die historische Bedeutung der Parade und alles, was zum aktuellen Krieg in Europa geführt hat, auslöscht.

Vor allem müssen wir uns an die Geschichte erinnern. Die Sowjetunion wurde 1941 von Nazi-Deutschland mit 201 Divisionen angegriffen und überfallen, die 5,5 Millionen Soldaten, was 75 % aller deutschen Truppen entsprach, 3500 Panzer und 5000 Flugzeuge sowie 37 Divisionen aus Satellitenstaaten (einschließlich Italien) umfassten.

Die UdSSR hatte die Alliierten – Großbritannien und die Vereinigten Staaten – gebeten, eine zweite Front in Europa zu eröffnen, aber diese hatten diese hinausgezögert, weil sie die Nazi-Macht auf die UdSSR lenken wollten, um sie zu schwächen und so am Ende des Krieges eine dominante Position zu haben. Die zweite Front wurde mit der anglo-amerikanischen Landung in der Normandie 1944 eröffnet, als die Rote Armee und sowjetische Partisanen die deutschen Truppen besiegt und Nazi-Deutschland den entscheidenden Schlag versetzt hatten. Der Preis, den die Sowjetunion zahlte, war sehr hoch: etwa 27 Millionen Tote, mehr als die Hälfte davon Zivilisten, was 15 % der Bevölkerung entspricht (im Vergleich zu 0,3 % der USA während des gesamten Zweiten Weltkriegs); etwa 5 Millionen wurden nach Deutschland deportiert; mehr als 1700 Städte und große bewohnte Zentren, 70 000 verwüstete Dörfer; 30 000 Fabriken zerstört.

Im gegenwärtigen Krieg in Europa sieht sich Russland nicht nur den Streitkräften Kiews gegenüber, die von einer politisch-militärischen Gruppe mit klarer Nazi-Prägung ausgebildet und befehligt werden, sondern auch der NATO unter US-Kommando, die diese Streitkräfte einsetzt, indem sie sie mit Waffen ausstattet, die Russland angreifen können. Das zeigt ganz unmittelbar die Ausstellung in Moskau über die Rüstungsgüter, die die USA, Großbritannien, Deutschland und andere NATO-Mitgliedstaaten Kiew geliefert haben. Da die ukrainischen Streitkräfte schwere Niederlagen erleiden, entsendet das Atlantische Bündnis der Ukraine Streitkräfte, um ihr zu dienen, und verstärkt gleichzeitig die nukleare Komponente der Militärübungen, die es in Europa durchführt. Als Reaktion darauf hält Russland Übungen der taktischen Atomwaffen ab und warnt, dass es die mögliche Stationierung von US-Atomwaffen in Polen in seiner militärischen Planung berücksichtigen wird. Das europäische Szenario ist mit dem des Nahen Ostens verbunden, über den in dieser Sendung wichtige Informationen bereitgestellt werden, die vom Mainstream verborgen werden.