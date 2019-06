Washingtonin päämäärä on strateginen – vahingoittaa Venäjää korvaamalla venäläinen kaasu Euroopassa yhdysvaltalaisella. Mutta meillä ei ole takuita hinnasta eikä aikarajasta Yhdysvaltain kaasulle, joka uutetaan bitumipitoisesta liuskekivestä fracking -tekniikalla (hydraulinen murtaminen), joka on katastrofaalista ympäristölle.

Tällä “todisteella” - todellisella älykkyytemme loukkauksella – Washington yrittää naamioida operaation tavoitteen. Se on osa strategiaa, jolla pyritään kontrolloimaan maailman öljy- ja maakaasuvarantoja ja niiden energiareittejä [ 1 ]. Ei ole sattumaa, että iran ja Irak ovat Yhdysvaltain kiinnostuksen kohteina. Niiden koko öljyvarannot ovat suuremmat kuin Saudi-Arabian, ja viisi kertaa suuremmat kuin Yhdysvaltain. Iranian maakaasuvarannot ovat noin 2,5 -kertaiset Yhdysvaltoihin verrattuna. Venezuela on Yhdysvaltain kohteena samasta syystä, koska sillä on maailman suurimmat öljyvarannot.

Käännös

Tuula



Lähde

Il Manifesto (Italie)



[1] “The geopolitics of oil in the Trump era”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 9 April 2019.