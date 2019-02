Brett McGurk

Kiistäminen, joka ilmaistiin 17. tammikuuta Ulkoministeri Rex Tillersonin toimesta koskien CentComin kenraalin ja komentajan Joseph Votelin ilmoituksia 23. joulukuuta, sekä anti-Daesh-liittoutuman puhemiehen Eversti Thomas Vealen ilmoitusta 13. tammikuuta, on tuottanut sekaannusta.

Kiistäminen ei tyydyttänyt Turkkia, joka varoitettuaan USA:n vastuuhenkilöä, Philip Kosnettia, 10. tammikuuta ja 13. tammikuuta, aloitti sotilastoimintojen valmistelun Afrinessa ja Manbijissa, ja varsinaisesti aloitti sotatoimet 20. tammikuuta.

Kaikkien eri osapuolten antamien julistusten vastaisesti, Yhdysvaltain ohjelma ei ollut tarkoitettu luomaan itsenäistä valtiota Syyrian pohjoisosaan — se on Ranskan suunnitelma — vaan ei-tunnistettu valtio, kuten Puntlandin valtio Somaliassa tai Irakin Kurdistan. Jälkimmäisen rakenne on täysin itsenäinen ja huolimatta Irakin perustuslaista, se ei vastaa määräyksiin Irakista, jonka osa se joka tapauksessa on. Irakin Kurdistanilla on myös omat lähetystönsä ulkomailla.

Syyrian rajaturvallisuuden joukkojen on virallisesti tarkoitus koostua 30 000 miehestä, joista noin puolikkaan tulee olla aikaisempien Syyrian demokraattisten joukkojen jäseniä. Kyseisten taistelijoiden tulee vastaanottaa kolmen viikon verran koulutusta kuulustelutekniikoissa sekä biometrisessä skannauksessa. 230 kadettia on jo läpäissyt kurssin.

Käytännössä, toisen puolikkaan tulee koostua 15 000 aikaisemmasta jihadistista Daeshista, jotka täten tulevat hienovaraisesti kierrätetyiksi.

Todellisuudessa, Presidentti Trumpin erikoisedustaja liittoutumassa, Brett McGurk, oli lakimies, joka osallistui John Negroponten ja Eversti James Steelen kanssa islamilaisen emiraatin luomiseen Irakissa vuonna 2006. Eversti James Coffmanin kanssa, hänelle annettiin tehtäväksi antaa Presidentti George Bushille tilitys koskien tätä salaista operaatiota, joka oli tarkoitettu taistelemaan Irakin vastustusta vastaan jakamalla näiden voimat Sunneihin ja Shiioihin, sekä keinotekoisesti luoda sisällissota.

Oltuaan lyhyen ajan Harvardissa, Brett McGurk nimettiin uudelleen ulkoministeriöön John Kerryn alaisuuteen. Hän auttoi Islamilaisen Emiraatin muuntamisessa Irakissa Daeshiksi, ja oli osallisena organisoimassa valmistelevaa tapaamista jihadistien Irakin miehitykselle, 27. toukokuuta 2014 Ammanissa. Hän uudelleen organisoi Irakin, koulutti sitten kansainvälisen koalition, jolle annettiin tehtäväksi taistella… Daeshia vastaan.

Hyvänä opiskelijana, McGurk suostui toimimaan Presidentti Trumpin palveluksessa, voidakseen hankkiutua eroon jihadistien organisaatiosta, jonka hän oli itse luonut ja joistain sen jäsenistä, joita hän nyt osittain pyrkii kierrättämään.

18. elokuuta viime vuonna, Brett McGurk tarjosi ystävällisen vastaanoton Daeshin johtajille, vaikkakin virallisesti, Yhdysvallat valmisteli jihadistien organisaation tuhoamista.

Syyrian rajan turvallisuusjoukkojen projektilla on paljon ilmaistavaa YPG-sotilasjoukkojen vilpittömyyden osalta, jotka tunnustava Murray Boochkinin hellävaraisen anarkian, mutta jotka, epäröimättä ovat valmiita muodostamaan yksittäisen yksikön Daeshin tappajien kanssa Yhdysvaltain komentamina.

Toisin kuin ulkoiset tekijät antavat ymmärtää, Turkin hyökkäys Afrineen ja todennäköisesti pian Mambijiin, hyväksyttiin 8 ja 19 tammikuuta Venäjän sotilasvoimien päättäjien puolesta, jolle ilmoitettiin hallituksen toiseksi tärkeimmän päättäjän salaisten palveluiden MIT:n (Milli İstihbarat Teşkilatı) johtajan, Hakan Fidanin toimesta, joka matkusti Moskovaan juuri tästä syystä. Hyökkäystä helpotettiin välittömällä venäläisten joukkojen vetäytymisellä taistelualueelta.

Vastaavasti, Turkki ilmoitti Syyrialle hyökkäyksestä kirjallisesti, vaikkakin Damaskos väittää, ettei kirjettä koskaan saapunut.

Presidentti el-Assad, joka ei voi asettaa maataan suoraan vastarintaan Yhdysvaltain kanssa voidakseen pysäyttää jihadistien kierrätyksen, jätti Turkin, NATO-jäsenyyden omaavan maan, hoitamaan asian.

Presidentti Trumpille ei ollut tiedotettu Votel-McGurk-suunnitelmasta. Puolustusministeri, James Mattis, vahvisti miehilleen Valkoisen talon ohjeet koskien White House jihadisteja. Kuitenkin, Votel ja McGurk ovat yhä viroissaan.