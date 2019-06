Während die Vereinigten Staaten eine neue Eskalation der Spannungen im Nahen Osten vorbereiteten, indem sie den Iran beschuldigen, Öltanker im Golf von Oman angegriffen zu haben, traf sich der italienische Vizepremier Matteo Salvini mit einem der Handwerker dieser Strategie, Außenminister Mike Pompeo, in Washington und versicherte ihm, dass „Italien seinen Platz als wichtigster Partner auf dem europäischen Kontinent der größten westlichen Demokratie“ zurückgewinnen wolle. Dadurch hat er Italien mit der von Washington gestarteten Operation verbunden.

Die „Golf von Oman“-Affäre, ein Casus Belli gegen den Iran, ist eine Kopie der „Golf von Tonkin“-Affäre vom 4. August 1964, die ihrerseits als Casus Belli zur Bombardierung Nordvietnams diente, dem vorgeworfen wurde, ein US-Torpedoboot angegriffen zu haben (eine Anschuldigung, die sich später als falsch erwiesen hatte).

Heute zeigt ein von Washington veröffentlichtes Video, wie die Besatzung eines angeblich iranischen Patrouillenbootes eine nicht explodierte Mine aus dem Rumpf eines Öltankers entfernt, um ihren Ursprung zu verbergen (weil die Mine angeblich die Inschrift „Made in Iran“" getragen hätte).

Mit diesem „Beweis“ - eine wahre Beleidigung unserer Intelligenz - versucht Washington, das Ziel der Operation zu tarnen. Sie ist Teil der Strategie zur Kontrolle der Weltreserven an Öl und Erdgas und ihrer Energiekorridore [1]. Es ist kein Zufall, dass sich Iran und Irak im Fadenkreuz der USA befinden. Ihre gesamten Ölreserven sind größer als die Saudi-Arabiens und fünfmal größer als die der Vereinigten Staaten. Die iranischen Erdgasreserven sind etwa 2,5 mal so groß wie die der USA. Venezuela wird aus dem gleichen Grund von den USA ins Visier genommen, da es das Land mit den größten Ölreserven der Welt ist.

Die Kontrolle der Energiekorridore ist von zentraler Bedeutung. Mike Pompeo beschuldigte den Iran, den Ölfluss durch die Straße von Hormus zu unterbrechen, und kündigte an, dass die Vereinigten Staaten die Freiheit der Schifffahrt verteidigen werden. Mit anderen Worten, er hat angekündigt, dass die Vereinigten Staaten die militärische Kontrolle über diesen Schlüsselbereich für die Energieversorgung, auch für Europa, übernehmen wollen, indem sie vor allem den Transit von iranischem Öl verhindern (zu dem Italien und andere europäische Länder aufgrund des US-Embargos ohnehin keinen freien Zugang genießen).

Günstiges iranisches Erdgas hätte auch über eine Pipeline durch den Irak und Syrien nach Europa gelangen können. Das 2011 gestartete Projekt wurde jedoch durch die Operation USA/NATO zur Vernichtung des syrischen Staates zerstört.

Erdgas hätte mit erheblichen wirtschaftlichen Vorteilen auch direkt aus Russland nach Italien gelangen und von dort aus über die South Stream-Route durch das Schwarze Meer in andere europäische Länder verteilt werden können. Aber die Pipeline, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Baustadium befindet, wurde 2014 durch den Druck der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union selbst mit großem Schaden für Italien blockiert.

Tatsächlich war es die Nachbildung von North Stream, die sich fortsetzte und Deutschland zum Zentrum der Triage für russisches Gas machte.... Auf der Grundlage des im Juli 2018 abgeschlossenen Abkommens über die strategische Zusammenarbeit zwischen den USA und der EU im Energiebereich verdreifachten sich die US-Exporte von Flüssiggas (LNG) in die EU. Das Triage-Zentrum befand sich in Polen, von wo aus das „Freedom Gas“ verteilt wurde, das ebenfalls in der Ukraine ankam.

Washingtons Ziel ist strategisch - Russland zu verletzen, indem es russisches Gas in Europa durch US-Gas ersetzt. Aber wir haben keine Garantien, weder hinsichtlich des Preises noch hinsichtlich des Zeitplans für das US-Gas, das durch die so genannte Fracking-Technik (hydraulische Frakturierung) aus dem bituminösen Schiefer gewonnen wird, was für die Umwelt verheerend ist.

Was sagt Matteo Salvini zu all dem? Als er in der „größten Demokratie der westlichen Welt“ ankam, erklärte er stolz: „Ich bin Teil einer Regierung, die in Europa nicht mehr mit Brotkrumen zufrieden ist“.