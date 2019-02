YKSINOIKEUDELLA – Venäjän jalkaväki Damaskoksessa

Viimeisten neljän vuoden kuluessa, kaikki kommentaattorit ovat painottaneet mahdottomuutta Venäjän osalta ottaa käyttöön maajoukkoja jihadisteja vastaan Syyriassa ja kohdaten saman riskin, joka toteutui Afganistanin tappioissa. Mutta mikä on todellista, mikäli Moskova kohtaa Washingtonin sijaisjoukkojen toimesta, on epätodellista mikäli nämä kaksi suurta valtaa sopivat vain Syyrian tulevaisuudesta, eivätkä koko alueen tulevaisuudesta. Thierry Meyssan oli maailman ensimmäinen journalisti, joka ilmoitti Venäjän armeijan saapumisesta Syyriaan vuonna 2015. Hän on tänään ensimmäinen, joka ilmoittaa Venäjän ottaneen käyttöön jalkaväkensä.