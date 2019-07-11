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Совместное четырехстороннее заявление об афганском мирном процессе

Сеть Вольтер | Пекин (Китай)
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Представители Китая, России и США провели в Пекине третью консультационную встречу по афганскому мирному процессу. Китай, Россия и США приветствовали присоединение Пакистана к консультациям, веря, что Пакистан может сыграть важную роль в установлении мира в Афганистане. Пакистан дал высокую оценку конструктивной деятельности трехсторонних консультаций Китая, России и США в отношении афганского мирного процесса.

Четыре стороны обменялись мнениями о текущей ситуации и совместных усилиях по осуществлению политического урегулирования, целью которого является укрепление мира, стабильности и благополучия Афганистана и региона. Четыре стороны подчеркнули важность трехстороннего консенсуса в афганском мирном процессе, достигнутого в Москве 25 апреля 2019 г. Все стороны приветствовали недавний положительный прогресс, достигнутый в переговорах основных задействованных сторон, и их более активное общение друг с другом. Все стороны также приветствовали межафганские встречи, проводившиеся в Москве и Дохе.

Четыре стороны призвали соответствующие стороны воспользоваться возможностью мирных отношений и незамедлительно начать межафганские переговоры между Талибаном, правительством Афганистана и другими афганцами. Они вновь подтвердили, что переговоры должны проходить под руководством афганцев и принадлежать афганцам, и согласились, что в результате переговоров должна быть как можно скорее создана рамочная структура мирного процесса. Эта рамочная структура должна гарантировать упорядоченный и ответственный переход от сложившейся ситуации и содержать детали договора о будущем инклюзивном политическом соглашении, приемлемом для всех афганцев.

Четыре стороны призвали все стороны принять меры по снижению уровня насилия, ведущие к полному и постоянному прекращению огня, первой из которых являются межафганские переговоры.

Четыре стороны согласились поддерживать динамику консультаций и предложить другим важным заинтересованным сторонам присоединение на основе трехстороннего консенсуса, достигнутого 25 апреля 2019 года в Москве; встреча этой группы в более расширенном составе произойдет, когда начнутся межафганские переговоры. Дата и место проведения следующих консультаций будут согласовываться по дипломатическим каналам.

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Источник : « Совместное четырехстороннее заявление об афганском мирном процессе », Сеть Вольтер, 11 июля 2019, www.voltairenet.org/article207023.html

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