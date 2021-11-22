Я вне себя от гнева. Невозможно не задохнуться от ужаса, когда видишь детей, от которых остались лишь кожа да кости. Когда стоишь в педиатрическом отделении крупнейшей больницы Кандагара и смотришь в пустые глаза голодных детей, в измученные лица отчаявшихся родителей, ситуация приводит в ярость.

Такой гнев она вызывает потому, что эти страдания — дело рук людей. Экономические санкции, призванные наказать власти предержащие в Кабуле, вместо этого отбирают у миллионов людей по всему Афганистану самое необходимое для выживания.

Международное сообщество смотрит в сторону, пока страна балансирует на краю катастрофы, вызванной действиями людей.

Санкции против банковской системы ведут к обвалу экономики и задерживают двустороннюю помощь. Муниципальные служащие, учителя и медработники пять месяцев не получают зарплату. Они добираются до работы пешком — некоторые по два часа, — вместо того чтобы пользоваться общественным транспортом. У них нет денег на еду; их дети голодают, доходят до истощения и умирают.

В работающем при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК) педиатрическом отделении интенсивной терапии региональной больницы им. Мира Вайса в Кандагаре число детей, страдающих от недоедания, пневмонии и обезвоживания выросло более чем вдвое с середины августа по сентябрь. В целом вокруг Кандагара число случаев острого недоедания в тяжелой и умеренной форме увеличилось на 31% по сравнению с тем же периодом 2020 г.

От региона к региону уровень недоедания детей может до трех раз превышать уровень, соответствующий чрезвычайной ситуации.

Уже сейчас речь идет о серьезном продовольственном кризисе, хотя зима еще не наступила.

Новая помощь больницам

Среди беспросветных страданий есть проблеск надежды: чтобы помочь предотвратить полное крушение системы общественного здравоохранения Афганистана, в понедельник МККК начал оказывать поддержку 18 больницам районного и регионального уровня по всей стране и работающим в них 5100 медикам. Эта помощь, которую планируется оказывать полгода, включает в себя оплату текущих расходов и закупку предметов медицинского назначения. Она позволит больницам и дальше принимать почти полмиллиона пациентов в месяц. Но этого недостаточно.

Засуха, неурожай и развал в экономике — все эти факторы способствуют нарастанию голода. Рост цен на продукты лишает людей пищи, богатой белком и другими основными питательными веществами. С наступлением суровой зимы и морозов их страдания станут невыносимыми из-за отсутствия денег на обогрев домов.

Что можно сделать?

В первую очередь государства должны вступить во взаимодействие с Афганистаном. Это единственный способ предотвратить полный крах таких важнейших служб, как системы здравоохранения и образования. Политические соображения не должны мешать оказанию гуманитарной помощи.

Необходимо найти политическое решение, чтобы избежать необратимых гуманитарных последствий.

Есть и важный формально-юридический аспект. В настоящее время иностранная помощь Афганистану порождает сомнения: доноры задаются вопросом, как им выполнять свои правовые обязательства, вытекающие из соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Попросту говоря, некоторые доноры ощущают, что могут либо следовать требованиям резолюций и своего собственного законодательства, тем самым отказывая людям в помощи, которая может спасти их жизнь, либо оказать такую помощь через посредство таких организаций, как МККК и другие структуры. Аналогичные препятствия встанут и перед поставщиками товаров и банковских услуг.

МККК призывает четко предусмотреть исключения для беспристрастных гуманитарных организаций, выполняющих сугубо гуманитарные задачи, и перенести такие исключения в национальное законодательство.

Бесперебойное осуществление гуманитарной деятельности в Афганистане — в общих интересах.

Мы знаем, что зима будет очень тяжелой, и МККК увеличит объемы своей деятельности, чтобы удовлетворить самые насущные гуманитарные потребности, однако гуманитарная помощь — лишь часть решения. Существующие и прогнозируемые нужды слишком велики, чтобы какая-либо гуманитарная организация могла полностью удовлетворить их или решить проблему.

По последним данным, с ноября по март 2022 г. более 22 миллионов афганцев столкнутся с острой нехваткой продовольствия на уровне, соответствующем кризису или чрезвычайной ситуации. На лицах людей, стоящих в 5 утра в огромных очередях у банков в надежде снять немного наличных, написано отчаяние.

Пустые глаза голодных детей невозможно забыть.

Это воспоминание делает еще более настойчивым мой призыв к международному сообществу: срочно найти конструктивные решения, чтобы спасти миллионы афганцев от голода и безысходности. В конечном счете это в общих интересах, ведь это поможет предотвратить возвращение Афганистана к конфликту и насилию и даст жителям страны больше возможностей остаться на родине.