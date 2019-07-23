Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с заявлением по России, озвученным членом Еврокомиссии в ходе пленарного заседания в Европарламенте 18 июля с.г.

Обратили внимание на сделанное от имени Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявление еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному регулированию Х.Стилианидиса в Европарламенте 18 июля с.г. Прозвучавшие оценки правочеловеческой ситуации в России с выпячиванием сюжета об украинских «политзаключенных» расцениваем как предвзятые и нацеленные на подыгрывание той части политических сил в ЕС, которая заинтересована в дальнейшей демонизации нашей страны и сохранении нынешнего ненормального состояния отношений Россия-ЕС.

Повышенный и явно нездоровый интерес есовских коллег к положению дел с правами человека в России - а именно так можно объяснить сам факт обсуждения данной темы на одной из первых пленарных сессий Европарламента нового созыва - не может не вызывать недоумения на фоне имеющихся многочисленных системных проблем в этой сфере в самом Евросоюзе. Хотели бы напомнить, что при попустительстве национальных властей отдельных стран-членов и молчаливом согласии есовского Брюсселя в ЕС продолжает набирать обороты волна реабилитации нацизма, которая открывает путь распространению расизма, ксенофобии и антисемитизма. Нарушаются права мигрантов и национальных меньшинств. В ряде стран ЕС сохраняется позорное для современной Европы явление «безгражданства». Вызывает опасение и ситуация с соблюдением свободы СМИ и прав журналистов.

Подтверждением практикуемых Евросоюзом двойных стандартов в правочеловеческой сфере является отсутствие критической реакции со стороны ЕС на проводимую Киевом на государственном уровне политику по насильственной украинизации, например, на дискриминационные законы «Об образовании» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые противоречат Конституции Украины, ее международным обязательствам, а также букве и духу Минского комплекса мер. Почему-то в ЕС не вызывает озабоченности и катастрофическая ситуация с соблюдением свободы СМИ на Украине, включая репрессивные меры в отношении журналистов. Судебный процесс над руководителем портала «РИА Новости - Украина» Кириллом Вышинским, которого держат под стражей с мая 2018 года по абсурдному обвинению в госизмене за его профессиональную деятельность, - прямое тому свидетельство.

В последнее время от наших есовских коллег на разных уровнях поступают сигналы о заинтересованности в развитии конструктивного диалога с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы к этому готовы. Вместе с тем стоит отметить, что подобного рода антироссийские выпады едва ли будут этому способствовать.