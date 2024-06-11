Мы только что стали свидетелями масштабного переписывания истории, направленного на манипулирование общественным мнением и оправдание нынешнего отношения НАТО к России. Искаженное представление о высадке десанта 6 июня 1944 года привело к тому, что событий, юбилей которых отмечали, не было в том виде, в котором они были представлены нам.

По словам организаторов памятных мероприятий, то есть НАТО, которое предоставило большую часть массовки, и глав государств и правительств, союзники были едины в борьбе с нацизмом и защите свободы. В действительности же целью англосаксонской высадки было не освобождение Франции, а замена нацистской оккупации на Союзное военное правительство оккупированных территорий (АМГОТ).

Переписывание истории

В то время как Великобритания согласилась с присутствием Шарля де Голля и его «Свободных французов» на своей территории, Соединенные Штаты так и не признали его лидером французского Сопротивления во время Второй мировой войны. Напротив, они сохраняли посольство в Виши до 27 апреля 1942 года, через четыре месяца после вступления в войну. Хуже того, 22 ноября 1942 года они заключили соглашение с адмиралом Франсуа Дарланом, представлявшим коллаборационистское правительство. Оно обязано было не допустить приезда де Голля в Северную Африку и от имени Филиппа Петена передать колониальные полномочия Франции Соединенным Штатам в конце войны.

Англосаксы уже навязали АМГОТ Италии и пытались установить его на территориях Французской империи в Северной Африке. Они готовились распространить его на Норвегию, Нидерланды, Люксембург, Бельгию и Данию. Для этого они готовили гражданских администраторов в Шарлотсвилле и Йеле.

Узнав о намерениях англосаксов, Шарль де Голль поспешно выезжает в Лондон из Алжира. За три дня до высадки 3 июня 1944 года он преобразует возглавляемый им Французский комитет национального освобождения (CFLN) во Временное правительство Французской Республики (GPRF). Он вступает в жесткий конфликт с Премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Он отказывается записать речь, написанную англосаксами, в которой излагалось их видение высадки, и отправить 120 офицеров связи СФС в состав десантных войск. Точно так же он отвергает англосаксонский план создания Организации Объединенных Наций (ООН), которая должна была установить директорию Соединенных Штатов и Великобритании над всем миром [1]. Этот план всплыл в 1950 году во время Корейской войны, в 1991 году во время «Бури в пустыне» и, наконец, в 2001 году во время терактов в Соединенных Штатах. В конце концов, он согласился выразить смутную поддержку высадке, но не АМГОТ, послать всего 20 офицеров связи, сумев сорвать англосаксонский план ООН [2].

В книге «Военные мемуары» Шарль де Голль пишет: «Президент [Рузвельт] из месяца в месяц держал этот документ [предлагаемое соглашение между ХДС и союзниками об освобождении Франции] на своем столе. Тем временем в Соединенных Штатах создавалось военное правительство союзников (АМГОТ), которое должно было взять на себя управление Францией. В эту организацию устремились разного рода теоретики, техники, бизнесмены, пропагандисты и бывшие французы, ставшие натурализованными янки. Представления, которые [Жан] Монне и [Анри] Гоппено считали нужным направить в Вашингтон, замечания, которые британское правительство направляло в Соединенные Штаты, настоятельные просьбы, которые Эйзенхауэр посылал в Белый дом, не привели к каким-либо изменениям. Однако, поскольку нужно было что-то делать, Рузвельт решил в апреле направить [Дуайту] Эйзенхауэру предложения, согласно которым верховная власть во Франции должна была принадлежать главнокомандующему. В связи с этим он сам должен сформировать французское правительство, которое будет с ним сотрудничать. Вскоре мы узнали, что Эйзенхауэр настоятельно просил президента не обременять его этой политической ответственностью и что британцы не одобряют такую произвольную процедуру. Но Рузвельт, несколько изменив формулировки своих предложений, сохранил их основные положения.

По правде говоря, намерения президента казались мне похожими на приключения Алисы в Стране чудес. Рузвельт уже отважился в Северной Африке, в условиях, гораздо более благоприятных для его замыслов, осуществить политическое мероприятие, подобное тому, которое он собирался осуществить в отношении Франции. Однако из этой попытки ничего не вышло. Мое правительство осуществляло неограниченную власть на Корсике, в Алжире, Марокко, Тунисе и Черной Африке. Люди, на которых Вашингтон рассчитывал, что они будут чинить препятствия, исчезли со сцены. Никого не волновало соглашение Дарлана-Кларка [передача полномочий от французской колониальной империи к Соединенным Штатам], которое было признано недействительным Комитетом национального освобождения [Свободная Франция] и о котором я заявил на самом высоком уровне в Консультативной ассамблее, что в глазах Франции его просто не существует. Я сожалел о том, что провал африканской политики Рузвельта не смог развеять его иллюзий. Но я был уверен, что его проект, перенесенный в метрополию, даже не начнет применяться. Союзники не встретят во Франции ни других министров, ни других государственных служащих, кроме тех, которых я назначил бы. Они не найдут там других французских войск, кроме тех, что находятся под моим командованием. Без малейшего сомнения, я мог бы бросить Эйзенхауэру вызов, что он сможет иметь дело только с тем, кого я назначил. В действительности он даже не думал об этом.

В итоге в высадке 6 июня 1944 года приняли участие 30 000 солдат союзников, из которых только 177 были французами («морские пехотинцы» из группы коммандос Киффера). Только 1 августа 20 000 человек из 2-й бронетанковой дивизии генерала Филиппа Леклерка де Отеклока (2° DB) высадились в Нормандии, между Сен-Мари-дю-Мон и Киневилем, район, который союзники назвали «пляжем Юта». Они устремились к Парижу, который затем восстал и был освобожден.

Аналогия с войной на Украине

Празднование фальсифицированной версии высадки войск стало для президента Джо Байдена и его церемониймейстера - президента Эммануэля Макрона возможностью провести параллель с их столь же фальсифицированной подачей нынешней войны на Украине.

Отметим для ясности, что никакая российская делегация не была приглашена. Зато в праздновании приняла участие украинская армия, которая на самом деле воевала на стороне нацистов.

Джо Байден, Эммануэль Макрон и их гости представили Соединенные Штаты как победителей во Второй мировой войне, в то время как именно Советский Союз взял Берлин и сверг Третий рейх. Они обошли вниманием жертвы 27 миллионов советских воинов. Вместо этого они сконцентрировали внимание на 292 000 американских солдатах, погибших в основном в битве с Японией уже после поражения Германии. Это две совершенно несопоставимые жертвы.

Вскользь было упомянуто об истреблении нацистами 6 миллионов евреев во время «Холокоста под пулями» и в концентрационных лагерях, начиная с 1942 года. При этом не было сказано ни единого слова об истреблении 18 миллионов мирных советских граждан (не считая 27 миллионов погибших), которые тоже считались «недочеловеками» и подлежали согласно нацистскому проекту поголовному истреблению.

Ни слова не было сказано ни о других славянах, ни о цыганах.

Обращаясь к Владимиру Зеленскому, президент США Джо Байден сказал: «На Украину вторгся тиран, но мы не сдадимся (...) Мы не можем сдаться диктатору, это немыслимо (...) Солдаты Дня Д выполнили свой долг, а выполним ли мы наш? (...) Мы не должны потерять то, что было сделано здесь».

Но президент России Владимир Путин отнюдь не «диктатор». Он был переизбран в марте с 88,5 % голосов избирателей. Голосование было искренним, хотя по мнению Запада избирательная кампания оставила мало места для оппозиции. Напротив, Владимир Зеленский перестал быть президентом Украины, так как 21 мая истек срок его полномочий. Он запретил 12 оппозиционных политических партий , отправил своего соперника, генерала Валерия Залужного, послом в Великобританию и не назначил новые выборы. При этом он остается у власти. Его можно рассматривать как главу временн [3]ого украинского правительства, но, конечно, не как всенародно избранного президента.

Он незаконно командует вооруженными силами Украины, основными командирами в которых являются «интегральные националисты». Последние руководствуются идеями основателя «интегрального национализма» [4] Дмитрия Донцова и его приспешника, нациста Степана Бендеры. Во время Второй мировой войны Донцов был администратором Института Рейнарда Генриха, ответственного за реализацию «Окончательного решения» еврейского и цыганского вопросов, а Бандера, возглавлявший Организацию украинских националистов (ОУН), уничтожил не менее 1,6 миллиона украинцев, в основном из Донбасса и Новороссии. То есть бывший президент Украины Владимир Зеленский участвовал в этом маскараде будучи приверженцем нацизма.