Президент Франции Эммануэль Макрон знает, как пересдать карты и предложить новые решения, а не как разрешать кризисы. Именно поэтому, отмечая отсутствие дискуссии вокруг украинского конфликта, в мае прошлого года он выступил с инициативой «Европейского политического сообщества» (ЕПС).

После «Европейской конфедерации» Франсуа Миттерана и «Союза для Средиземноморья» Николя Саркози, Елисейский дворец пытался убедить своих партнеров в полезности новой «iштучки». Кстати, Франция не в первый раз делает крутой поворот: Конфедерация Миттерана выступала за союз Запада и Востока, Брюсселя и Москвы, а сообщество Макрона стремится противостоять им.

Франция, которая председательствовала в Европейском совете в первой половине 2022 года, логично попросила постоянного председателя этой структуры, бывшего премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, присоединиться к ней. Последний с готовностью шагнул в открывшуюся брешь. Он думал, что сможет сплотить всех вокруг ЕС и отхватить себе хорошую роль за счет председателя Комиссии, своей соперницы Урсулы фон дер Ляйен. Но французские дипломаты упаковали его так, что на финальной пресс-конференции его даже не было на сцене. Что касается госпожи фон дер Ляйен, то она была приглашена лишь для формальности.

ЕПС было подготовлено на средства ЕС, но не от имени ЕС. Подготовительные встречи проходили не в помещении Союза, а в бельгийском замке Валь Дюшес. Этого нельзя было избежать, если бы в процесс были вовлечены Великобритания и Турция. Но после Brexit Лондон по-прежнему не приемлет наднациональную структуру, а Анкара долго топталась в двери ЕС и теперь не хочет, чтобы ей отводили второстепенную роль. Великобритания даже поспорила по поводу названия «Европейское политическое сообщество», которое слишком напоминает прекратившее своё существование «Европейское экономическое сообщество» - предшественника Европейского союза. Турция, со своей стороны, потребовала заверений в том, что её участие в ЕПС не будет очередным отвлекающим маневром, заставляющим её терпеливо ждать.

В форуме приняли участие все 44 государства Европы, кроме России и Белоруссии, которые явно назначены врагами. К сожалению, на подготовку этой встречи ушло шесть месяцев, и она прошла с небольшим опозданием. Во время её подготовки речь шла о том, чтобы объединить континент против вечных русских злодеев, которые вторглись в молодую украинскую демократию. Конечно, некоторые страны смотрели на это иначе. Турция старалась занять место посередине, между своими украинскими и западными союзниками, с одной стороны, и российским союзником - с другой. Или Сербия, которая, как и Турция, отказалась выполнять антироссийские санкции, даже не скрывая своей русофилии. В рамках ЕС Австрия и особенно Венгрия громко демонстрировали свою дружбу с Москвой, при этом на словах придерживаясь тех же взглядов, что и остальные. Но в последний момент президент Владимир Путин выбросил козырную карту, мобилизовав 300 000 ветеранов и присоединив четыре украинских области к Российской Федерации. Тем самым он нарушил ход игры в гораздо большей степени, чем Эммануэль Макрон, который настаивал на изменении правил игры.

Теперь, если НАТО продолжит поставки оружия, это больше не будет считаться участием в войне протоив непризнанных республик Донбасса и российской армии, которую никто не звал на Украину. Это будет считаться нападением непосредственно на Российскую Федерацию. Тридцать лет назад британцы подтвердили, что Крым, Новороссия и Донбасс являются российскими. Называя их присоединение «аннексией», вы не можете изменить реальность.

Выступая против, НАТО попирает право народов на самоопределение, которое оправдывает независимость этих регионов и их свободное вхождение в состав Матушки России. Всем бывшим колонизированным странам НАТО предстанет тем, чем она есть на самом деле: коалицией реваншистов, отчаянно пытающихся сохранить свое вековое господство над миром.

С другой стороны, если НАТО решит на этом остановиться, то его лидеры, которые во всё горло кричали, что они защищают мир и справедливость, окажутся бумажными тиграми, по словам Мао Цзэдуна. И все придут к выводу, что эпоха их господства закончилась.

Встречу открыл русофобский премьер-министр Чехии Петр Фиала, который сразу же задал антипутинский тон - пропаганда всегда отличает политиков государств, принявших участие во этой встрече. Как и положено, неизбежный президент Украины, артист Владимир Зеленский, выступил перед собравшимися по видеосвязи и объявил, что российские танки скоро «пойдут на Прагу [место проведения встречи] и Варшаву» (sic). Присутствующие довольствовались тем, что аплодировали, но без особого энтузиазма.

Встречи на полях саммита почти все были неудачными, за исключением встречи армянского и азербайджанского лидеров, которая началась холодно и продолжалась до самого вечера.

Тематические сессии дали возможность узнать, что каждый думает по существу. После диверсии на газопроводах NordStream была поднята идея защиты общей инфраструктуры, хотя было неясно, является ли это выражением беспокойства или также осуждением гегемонии США. Террористическая акция против Крымского моста к этому времени еще не состоялась, и все согласились приветствовать подвиги американского спецназа, задаваясь вопросом, как далеко зайдет Вашингтон.

Никакого совместного заявления по итогам встречи не планировалось и не могло быть. Был согласован график следующих встреч этого форума: через шесть месяцев в Молдове, в следующем году в Испании, а затем в Великобритании. Никто точно не знает, зачем он им нужен, и будут ли он вообще существовать.

Но как ни гони природу в дверь, она влетит в окно. Встреча освещалась Евровидением - органом, созданным НАТО в 1950-х годах, который на последнем конкурсе певцов первое место присудил Украине. За неформальной встречей Европейского совета последовала встреча Европейского политического сообщества. Все 27стран сделали свои выводы из этой болтливой и бесполезной встречи.