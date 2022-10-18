Война на Украине действует как приманка. Все говорят только о ней, но забывают о конфликте, который её породил. Поэтому нам трудно понять, что происходит на поле боя, как реорганизуется мир и, в частности, что происходит на европейском континенте.

Все началось с приходом Джо Байдена в Белый дом. Он окружил себя бывшими соратниками, которых знал во время своего вице-президентства: штраусианцами [1]. Эта небольшая секта изменяет свою политическую окраску в зависимости от того, к какой партии принадлежит действующий президент - демократической или республиканской. Её члены, почти все евреи, следуют устному учению покойного Лео Штрауса. Они убеждены, что люди злы, а демократические режимы слабы. Более того, они не смогли спасти свой народ от Холокоста и не смогут спасти его в следующий раз. Они считают, что смогут выжить, только сформировав диктатуру и сохранив контроль над миром. В 2000-х годах они сформировали новую политическую организацию «Проект за новый американский век». Они организовали «Новый Перл-Харбор», который настолько потряс умы американцев, что они смогли навязать им свои взгляды. Это был теракт 11 сентября 2001 года.

Эта информация шокирует, и её трудно принять. Тем не менее, существует много серьезной литературы на эту тему. Наиболее худшие опасения подтверждаются ростом влияния штраусианцев начиная с 1976 г., то есть после прихода в Пентагон Пола Вулфовица [2]. В Европе мало кто знает штраусианцев, но журналисты, которые их поддерживают, хорошо известны. Их называют «неоконсерваторами». Следует признать, что еврейские интеллигенты никогда не поддерживали эту крошечную еврейскую секту.

Продолжим наш рассаз. В ноябре 2021 года штраусианцы направили Викторию Нуланд, с требованием к российскому правительству поддержать их. Но Кремль в ответ предложил мирный договор, то есть бросил вызов не только штраусианскому проекту, но и всей так называемой политике безопасности Соединенных Штатов [3]. Президент Владимир Путин выступил против расширения НАТО на Восток, которое угрожает его стране, и против того, что Вашингтон постоянно атакует и разрушает государства, особенно на «Большом Ближнем Востоке».

После этого штраусианцы принялись делать всё возможное, чтобы вывести Россию из себя. Они подталкивали украинских «интегральных националистов» к тому, чтобы они бомбили своих соотечественников на Донбассе и одновременно готовили нападение на Донбасс и Крым [4]. Москва, которая не верила в Минские соглашения и готовилась к глобальной конфронтации с 2015 года, решила, что время пришло. 300 000 российских войск вошли на территорию Украины для её «денацификации» [5]. Кремль справедливо считает, что «интегральные националисты», которые были союзниками нацистов во время Второй мировой войны, по-прежнему разделяют их расовую идеологию.

То, что я пишу, шокирует. Книги украинских националистов, включая «Национализм» Дмитрия Донцова, никогда не переводились на западные языки. Если то, что сделал Донцов во время Второй мировой войны, знают немногие, то преступления его последователей Степана Бандеры и Ярослава Стецько известны всему миру. Эти люди преданно служили канцлеру Адольфу Гитлеру. Они способствовали, а иногда и лично руководили убийствами по меньшей мере 1,7 миллиона своих соотечественников, включая 1 миллион евреев. На первый взгляд, трудно поверить, что их идеи восприняли штраусианцы и еврейский президент Зеленский, как об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Действительно, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сразу же открестился от них [6]. Он даже посоветовал президенту Зеленскому помочь русским очистить от них свою страну. Но расстановка сил такова, что его преемник Яир Лапид, разделяя идеи Беннета и отказываясь поставлять оружие Украине, придерживается тем не менее атлантистского дискурса. Однако мы помним, что Пол Вулфовиц председательствовал на важном конгрессе в Вашингтоне с участием украинских министров. Там он обещал поддерживать борьбу интегральных националистов против России [7].

Связи между украинскими «интегральными националистами» и «ревизионистскими сионистами» украинца Владимира Жаботинского носят исторический характер. В 1921 году они заключили соглашение о том, что объединятся против большевиков. Из-за длинной череды погромов, которые уже совершили украинские националисты, обнародование этого соглашения после избрания Жаботинского в Руководящий комитет Всемирной сионистской организации вызвало единодушное неприятие со стороны еврейской диаспоры. Поляк Давид бен Гурион, возглавивший ополчения Жаботинского в Палестине, назвал его фашистом и «возможно, нацистом». Позже Жаботинский переехал в Нью-Йорк, где к нему присоединился другой поляк, Бенцион Нетаньяху, отец Биньямина Нетаньяху, ставший его личным секретарем [8].

После Второй мировой войны идеолог Донцов и два главных убийца Бандера и Стецько перешли на сторону англосаксов. Первый был выслан в Канаду, а затем в США, несмотря на его прошлое в качестве администратора Института Рейнхарда Гейдриха, отвечавшего за координацию «Окончательного решения» [9], а двое других были направлены в Германию для работы на антикоммунистическом радио ЦРУ [10]. После убийства Бандеры Стецько стал сопредседателем (вместе с Чан Кайши) Всемирной антикоммунистической лиги, в которую ЦРУ собрало своих любимцев - диктаторов и преступников, включая Клауса Барби [11].

Но вернемся к нашей теме. Штраусианцам не нужна Украина. Их интересует мировое господство и, значит, ослабление всех остальных действующих лиц: России [Китая] и европейцев. Именно об этом писал Вулфовиц в 1992 году, когда назвал эти державы конкурентами, хотя они таковыми не являются [12].

Русские не ошиблись, направив лишь малую часть своих войск на Украину. В три раза меньше, чем украинская армия. Но было бы глупо интерпретировать их нерасторопность как ошибку - они берегут силы для прямого столкновения с Вашингтоном.

Сегодня штраусианцы дошли до подрыва трубопроводов «Северные потоки». Вопреки некоторым утверждениям, речь идет не о том, чтобы сломать российскую экономику, у России есть другие клиенты, а о немецкой промышленности, которая не может без них обойтись [13]. По всем канонам, Берлин должен был отреагировать на преступление своего сюзерена. Но нет! Всё наоборот. Как только Олаф Шольц занял пост канцлера, его правительство создало огромную систему, направленную на «гармонизацию новостей» [14]. Её курирует министр внутренних дел, социал-демократ Нэнси Фезер. Все российские СМИ, ориентированные на западную аудиторию, были запрещены демократическими странами с 24 февраля 2022 года, то есть с момента выполнения российской армией резолюции Совета Безопасности 2202. Теперь в Германии цитирование этой резолюции и распространение российской интерпретации считается «пропагандой». Весьма удивительно наблюдать, как немцы разваливают свои собственные институты. В XX веке Германия, которая до Первой мировой войны была маяком науки и техники, за несколько лет превратилась в ослепшую страну, совершающую самые подлые преступления. В XXI веке ее промышленность была самой эффективной в мире, а сегодня Германия ослеплена без всякой причины. Немцы сами способствуют собственному упадку на радость полякам и упадку Европейского Союза в пользу Инициативы трех морей [15].

Штраусианцы в Германии пользуются большими привилегиями. Находящиеся там американские военные базы обладают полным правом экстерриториальности, и федеральное правительство не может ограничивать их деятельность. Когда в 2002 году канцлер Герхард Шредер выступил против войны штраусианцев на Ближнем Востоке, он не смог помешать Пентагону использовать объекты в Германии в качестве тыловых баз для вторжения и уничтожения Ирака.

В Рамштайне (земля Рейнланд-Пфальц) состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Делегатам почти пятидесяти приглашенных государств, после того как из них вытрясли для Киева множество всякого оружия, были даны разъяснения по Оперативной концепции Сопротивления (ROC). Это уже десятая по счёту активация сетей «Стэй бихайнд», созданных в конце Второй мировой войны [16]. Они были созданы ЦРУ США и британской МИ-6, а затем интегрированы в НАТО. Их костяком были бывшие нацисты и украинские «интегральные националисты».

Нынешняя сеть «Стэй бихайнд» координируется с 2013 года Европейским командованием специальных операций (SOCEUR), штаб-квартира которого находится на военной базе НАТО в Штутгарт-Вайхинген (Баден-Вюртемберг). Их цель - создать правительство в изгнании и организовать саботаж по примеру того, что делали генерал Шарль де Голль и префект Жан Мулен во время Второй мировой войны. Отто Фиала добавил к этому ненасильственные демонстрации, опробованные Джином Шарпом в Восточном блоке, затем во время цветных революций [17]. Следует напомнить, что вопреки своим утверждениям Джин Шарп всегда работал на Атлантический альянс [18]. Первая демонстрация украинских «Стэй бихайнд» состоялась 8 октября с диверсией на Крымском мосту в Керченском проливе.