Вопрос: Главным событием уходящего года стало начало специальной военной операции на Украине, а также последовавшее развитие ситуации, в том числе беспрецедентное ухудшение отношений с Западом. На Ваш взгляд, может ли конфликт на Украине затянуться, скажем, на пять лет? К чему нам готовиться? Возможно ли прямое военное противостояние с поддерживающими Киев странами?

С.В.Лавров: Действия стран «коллективного Запада» и подконтрольного им В.Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса. Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО – «победа над Россией на поле боя» как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны. Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое.

Главным бенефициаром «горячего конфликта» выступают США, которые стремятся извлечь из него максимальную выгоду как в экономическом, так и военно-стратегическом плане. Заодно Вашингтон решает и важную геополитическую задачу – нарушить традиционные связи между Россией и Европой и еще больше подчинить себе европейских сателлитов.

США делают все, чтобы затянуть конфликт и придать ему более ожесточенный характер. В Пентагоне открыто планируют заказы для американской оборонной промышленности на годы вперед, постоянно повышают планку военных расходов на нужды ВСУ и требуют того же от других участников антироссийского альянса. Киевский режим сознательно накачивают самым современным оружием, передают в том числе образцы, еще не принятые на вооружение в самих западных армиях – видимо, для того чтобы посмотреть, как они работают в боевых условиях. С февраля с.г. объем военной помощи режиму превысил 40 млрд долл., что сопоставимо с военными бюджетами многих стран Европы. Знаем и о том, что в американских политических кругах все больше задумываются о втягивании «не мытьем, так катанием» Украины в НАТО.

При этом западники заявляют о стремлении оставаться как бы «над схваткой» и неприемлемости прямого столкновения НАТО с Россией. Это – чистой воды лицемерие. Уже сейчас государства-члены альянса стали де-факто стороной конфликта: на стороне ВСУ воюют западные ЧВК и военные инструкторы. Американцы практически в режиме реального времени передают спутниковые и иные разведданные украинскому командованию, участвуют в планировании и осуществлении боевых операций.

В свою очередь, режим пытается еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта в расчете на то, чтобы сделать неизбежным их лобовое столкновение с Армией России. Достаточно вспомнить провокацию 15 ноября с падением украинской ракеты ПВО на территории Польши, которую В.Зеленский лживо пытался выдать за российскую. Хорошо, что Вашингтону и Брюсселю хватило тогда ума не поддаться на эту уловку. Но инцидент показал, что режим не остановится ни перед чем.

Мы не перестаем предупреждать наших недругов на Западе об опасности взятого ими курса на эскалацию украинского кризиса. С тем контингентом, который они взрастили в Киеве, риск неконтролируемого развития ситуации остается весьма высоким. Важно не допустить катастрофы.

Что касается продолжительности конфликта, то мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона. Они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление. Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли – ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области – врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе – вопрос решит Армия России.

Вопрос: Вопрос о возможности применения ядерного оружия в этом году зазвучал особенно остро, об этом стали говорить даже те, кто совершенно не интересуется новостями из мира политики. Стоит ли ожидать усиления этой «ядерной» риторики в 2023 году?

С.В.Лавров: Этот вопрос следует адресовать, прежде всего, западникам. С глубокой озабоченностью констатируем пропагандистскую вакханалию в США и в целом на Западе вокруг темы ядерного оружия.

С одной стороны, там безостановочно раскручиваются безответственные спекуляции о том, что Россия будто бы вот-вот применит ядерное оружие против Украины. Следуют ссылки на некие высказывания политического руководства России. Но в реальности таких заявлений не было.

Мы говорим абсолютно о другом: курс Запада на тотальное сдерживание нашей страны крайне опасен. Он несет риски скатывания к прямому вооружённому столкновению ядерных держав. Мы как раз об этом предупреждаем и повторяем вновь и вновь, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.

С другой стороны, сигналы в ядерной сфере, поступающие от Запада, весьма конфронтационны. Там, похоже, совсем отбросили какие-либо приличия. Ярко отметилась, в частности, небезызвестная Л.Трасс, без тени сомнения заявившая в ходе предвыборных дебатов, что вполне готова отдать приказ о ядерном ударе. Однако дальше всех пошли в Вашингтоне – там некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», а по сути речь идет об угрозе физического устранения Главы Российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов.

Не говорю уже о зашкаливающих провокациях киевского режима. В.Зеленский договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России. Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали.

Мы не можем не соотносить подобные эскапады с дестабилизирующими элементами доктринальных установок США. Американцы ведь «разрешили себе» в том числе и «обезоруживающие» удары. Учитываем и безразмерность тех критериев, которыми в Вашингтоне определяют для себя условия применения ядерного оружия. Там говорят о неких «жизненно важных интересах», которые в американской доктрине никак не уточняются и, по-видимому, могут при необходимости экстраполироваться на практически любые местности и обстоятельства.

Продолжаем призывать Запад к максимальной сдержанности в этой крайне чувствительной сфере. Для минимизации ядерных рисков важно на деле сохранять приверженность постулату о недопустимости ядерной войны, подтверждённому странами ядерной «пятёрки» в совместном заявлении от 3 января 2022 г. В соответствии с изложенной в документе логикой необходимо предотвратить любую военную конфронтацию между ядерными державами, так как она чревата катастрофой.

Мы дополнительно привлекли внимание к этим базовым аксиомам в своем заявлении о предотвращении ядерной войны от 2 ноября 2022 г. В нём, в частности, акцентировано, что Россия выступает за формирование обновлённой, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учёта интересов сторон.

Вопрос: Отношения нашей страны с Евросоюзом сейчас находятся на крайне низком уровне. Есть ли вероятность, что мы закроемся друг от друга окончательно, разорвав все связи – и гуманитарные, и экономические? Собираемся ли мы назначить Постоянного представителя России при ЕС?

С.В.Лавров: Безусловно, наши отношения с Евросоюзом находятся сейчас на самом низком историческом уровне. Причины хорошо известны. После начала специальной военной операции в есовском Брюсселе, вслед за США и НАТО, по сути, объявили нам гибридную войну. Руководитель дипломатии Евросоюза Ж.Боррель одним из первых заявил, что Россию нужно разбить на поле боя.

Видим, как правящие круги стран ЕС действуют в ущерб жизненным интересам и благополучию своих граждан. Фактически беспрекословно следуют в кильватере антироссийского курса заокеанского гегемона почти по всем вопросам, а иногда и вырываются вперед. Примеров здесь уйма. Достаточно упомянуть запрет США государствам Европы поддерживать с нашей страной диалог в сфере энергетики, который десятилетиями обеспечивал европейцам беспрецедентное процветание.

Разумеется, «бизнеса, как обычно» с такими контрагентами больше не будет. Ни стучаться в закрытую дверь, ни инициировать совместные проекты не намерены. Слава Богу, мир клином на Евросоюзе для нас не сходится, у нас много друзей и единомышленников в других частях света. Если и когда на европейской стороне наступит горькое похмелье от нынешнего русофобского ража, а затем и отрезвление, если там появятся внятные национально ориентированные политики, понимающие преимущества равноправного и взаимовыгодного партнерства с Россией – уверяю Вас, с нашей стороны проблем не возникнет. Пока же есть то, что есть. Мы реалисты. Продолжим работать с теми немногими европейцами, кто ценит дружбу с Россией. С русофобами сотрудничать не будем.

Что касается назначения нового Постоянного представителя России при ЕС, то это процесс небыстрый. В Россию в сентябре с.г. заехал и работает Глава представительства ЕС. В нынешних условиях необходимо исходить из реального объёма контактов на фоне откровенно враждебных заклинаний лидеров ЕС о необходимости изолировать Россию и нанести ей поражение.

Вопрос: Диалог с США сейчас тоже превратился в череду взаимных обвинений, и создается впечатление, что двум странам буквально не о чем говорить. Так ли это? Пытаются ли американцы кулуарно, не афишируя это, договариваться с нами, например, по Украине, по тематике разоружения и другим вопросам?

С.В.Лавров: Российско-американские отношения действительно находятся в крайне плачевном состоянии. Практически заморожены по вине Вашингтона. Проводимый им конфронтационный антироссийский курс приобретает все более острый и всеобъемлющий характер. Поддерживать нормальное общение с администрацией Дж.Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается.

Последовательно разъясняем американцам, что преднамеренное ухудшение межгосударственных отношений – не наш стиль. Однако при выстраивании диалога в любых обстоятельствах исходим из принципа взаимности. То есть, действуем, как правило, по принципу «око за око», но не обязательно симметрично.

На данном этапе мы не собираемся выходить с какими-либо инициативами. Это, например, относится к обсуждению возможной новой договоренности или договоренностей в сфере стратегических наступательных вооружений, а также по взаимным гарантиям безопасности. От переговоров по последнему вопросу США отказались сами – под предлогом украинского кризиса. Мы приняли это к сведению. При этом сохраняем приверженность Договору о СНВ, базовые принципы которого размываются Вашингтоном.

В нашем планировании учитываем принцип, работавший в годы «холодной войны» – принцип мирного сосуществования государств с различными политическими и социально-экономическими системами. Он вполне может прийтись ко двору в новых геополитических условиях.

Учитывая особую ответственность России и США как двух ядерных сверхдержав за судьбы человечества, исхожу из того, что нормальные отношения между нашими странами пошли бы на пользу всем. Однако с учетом откровенно враждебных действий Вашингтона вести дела, как обычно, не получается.

Сейчас сложно что-то сказать об осуществлении полноценных двусторонних контактов по линии внешнеполитических ведомств. Мы на различных уровнях, в том числе высшем, неоднократно подчеркивали, что от конструктивного диалога не уклоняемся, но для его налаживания необходимо создать условия, а возможные встречи должны проводиться не ради галочки, как у нас говорят, они должны быть наполнены конкретикой. Каких-либо значимых идей на этот счет от американцев не поступало.

Со своей стороны готовы обсуждать вопросы безопасности как в контексте Украины, так и в более широком, стратегическом плане. Подождем, когда в Вашингтоне «дозреют» до осознания ущербности своего нынешнего курса и безальтернативности выстраивания с нами отношений на взаимоуважительной, равноправной основе при обязательном учете законных российских интересов.