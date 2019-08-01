О ходе расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике

Расследование произошедшего год назад убийства в ЦАР российских журналистов К.Радченко, О.Джемаля, А.Расторгуева продолжается. Его проводит Следственный комитет Российской Федерации совместно с центральноафриканскими компетентными органами. По факту убийства возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации.

Следственные действия по выяснению всех обстоятельств трагической гибели наших соотечественников и установлению виновных в этом преступлении находятся на контроле российского руководства.

Вопрос расследования регулярно затрагивается в контактах с центральноафриканцами. Министр иностранных дел России С.В.Лавров в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства ЦАР С.Байпо Темон «на полях» XXIII Петербургского международного экономического форума (Санкт-Петербург, 6 июня с.г.) говорил о необходимости предпринять дополнительные усилия для максимального ускорения расследования по делу об убийстве российских журналистов.

По дипломатическим каналам в Министерство юстиции и по правам человека ЦАР были направлены запросы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации об оказании правовой помощи по уголовному делу, в том числе, о производстве необходимых следственных и процессуальных действий.

26 июля Генеральная прокуратура ЦАР опубликовала заявление, в котором указывается, что проводимое следствие значительно продвинулось, и в ближайшее время общественность будет проинформирована о его результатах. Личные вещи погибших переданы в распоряжение Следственного комитета России.

МИД России будет и далее в рамках своей компетенции оказывать поддержку Следственному комитету России в расследовании данного дела.

В связи с появившимися в последнее время многочисленными публикациями в СМИ, в которых зачастую содержится искаженная или даже лживая информация, хотелось бы снова обратить внимание на следующее.

Множество вопросов остается к организаторам поездки журналистов. Так, Посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы. К.Радченко, О.Джемаль, А.Расторгуев работали в ЦАР без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки.

Военно-тренировочный лагерь Беренго, в который должны были проникнуть журналисты, в соответствии с Законом об организации Национальной обороны и Армии ЦАР является «особо охраняемым государственным военным объектом», посещение которого строго регламентировано. В случае попадания на территорию лагеря и осуществления в нем видеосъемки, они подлежали бы аресту по подозрению в шпионаже. Характерно, что приезжавшие недавно в ЦАР съемочные группы американской телекомпании «CNN» и катарской «Аль-Джазиры», предварительно уведомившие компетентные органы о своих намерениях посетить лагерь Беренго и провести там видеосъемку, получили необходимую аккредитацию и имели возможность побывать на этом объекте, сделав о нем репортаж.

При прохождении через блокпост в г.Сибю журналисты были снабжены поддельным пропуском с ооновской символикой, где было указано, что они якобы являются волонтерами ООН. Введенные в заблуждение представители правоохранительных органов, которым запрещено препятствовать передвижению сотрудников ооновской миссии, ограничились проверкой паспортов, хотя и настойчиво рекомендовали воздержаться от поездки в ночное время по маршруту, находившемуся в зоне контроля незаконных вооруженных формирований.

Хотели бы отметить, что на сайте МИД России, Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России, Посольства России в Банги размещена информация о сложной военно-политической обстановке в ЦАР (14 из 16 провинций страны находятся под контролем различных вооруженных группировок) с рекомендациями воздерживаться от поездок в это государство, а тем более за пределы столицы. Лица, направившие съемочную группу в Банги, не информировали Посольство России ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане обеспечения их безопасности и, возможно, предотвратило бы столь трагические последствия.

В очередной раз возникает вопрос о том, какие задачи ставили перед собой организаторы этой поездки, поручая журналистам предприятие, заведомо ставящее под угрозу их жизни.