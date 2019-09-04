« Rojava » gazileri Avrupa’ya geri dönüyor

Suriye’nin parçalanmaması ve yeni bir devlet kurulmasına izin verilmemesi (de IŞİD’in « Sünnistan »’ı, ne de PKK’nın « Rojava »’sı) konusunda ABD’nin Rusya ile anlaşması sonrasında, silah talimi yapmaya giden Avrupalı anarşistlerin evlerine geri dönmesi beklenmiyor.

« Yerel yönetimci anarşizm » söylemleri ve Murray Bookchin’e yapılan göndermelerin etkisinde kalan İspanyol, Fransız, İngiliz, Alman ve İtalyan anarşist militanlar, NATO’nun Kürt paralı askerleriyle [1] aynı safta savaşmak üzere Suriye’ye gitmişlerdi.

Bu gençler, cihatçılar karşısında Kürt halkını savunduklarını sanıyorlardı. Çok azı asıl gerçeği anlayabildi: bir sözde « Kürdistan » (Kürtler XX. yüzyılda Türkiye’ye yerleşen bir göçmen halktır. King-Crane Komisyonunun ve Uluslararası Sevr Konferansı’nda belirlendiği üzere, ülkelerini ancak bu topraklar üzerinde kurabilirler [2]) görüntüsü altında Suriye’de bir kukla devlet kurmak üzere Atlantik İttifakı tarafından kullanılıyorlardı.

DGSİ’ye göre, yarısı artık ülkelerine geri dönmüş olan 25 Fransız vatandaşının hayatta kaldı. Bunlar bugün savaş deneyimlerinden yararlandırdıkları aşırı solcu gruplara katılmış durumdalar.

Médiapart’a göre DGSİ, Nisan 2018’de, Notre-Dame-des-Landes havalimanı projesinin ZAD (« Zone à défendre » –Savunma Alanı, ç.n.–) sahasının tahliyesi sırasında bir jandarma helikopterine ateş açan kişinin « Rojava » gazisi olduğunu düşünüyor [3].