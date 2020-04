Libertado o assassino de Daniel Pearl

Em Janeiro de 2002, o responsável norte-americano do Wall Street Journal para o sul da Ásia, Daniel Pearl, foi sequestrado no Paquistão. Realizava uma investigação sobre as supostas ligações de Richard Reid (the «shoe bomber») com a Alcaida. Ele acabou assassinado pelos seus sequestradores que alegavam pertencer ao Movimento Nacional para a Restauração da Soberania Paquistanesa.

O General Ijaz Ahmed Shah, então Chefe do Serviço de Inteligência paquistanês e actual Ministro do Interior, declarou que o chefe deste grupúsculo, Ahmed Omar Saeed Sheikh, havia confessado o seu crime e fora colocado em prisão domiciliar. O réu foi condenado à morte, mas um segundo tribunal comutou a sentença para prisão perpétua.

Khalid Sheikh Mohammed, que os Estados Unidos haviam sequestrado e exfiltrado para Guantanamo, admitiu ter ele próprio decapitado Daniel Pearl. Foi submetido por isso a todo o tipo de torturas - incluindo 183 simulações de afogamento («waterboarding»-ndT)- e os seus filhos, de 6 e 8 anos, foram também torturados. Ele acusou-se de 31 crimes diferentes, mas foi incapaz de fornecer a menor informação sobre as circunstâncias desses crimes.

O antigo Presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, hoje em dia exilado nos Emirados Árabes Unidos, garantiu nas suas memórias que Ahmed Omar Saeed Sheikh era um agente do MI6 britânico, sem excluir, no entanto, que ele fosse um agente duplo dos Serviços Secretos paquistaneses (ISI). Segundo ele, Ahmed Omar participara na guerra da Bósnia-Herzegovina.

A 2 de Abril de 2020, o Supremo Tribunal do Paquistão comutou a condenação de Ahmed Omar Saeed Sheikh para 7 anos de prisão. Como ele já cumpriu 18 anos, deverá ser libertado em breve.

Aluno brilhante da London School of Economics, Ahmed Omar Saeed Sheikh pratica artes marciais, xadrez e fala cinco idiomas. Em 1994, ele participou no rapto de turistas californianos na Índia, pretensamente no quadro da sua luta pela independência de Caxemira. Foi então preso, depois libertado, em 1999, no contexto de uma troca com os reféns do voo da Indian Airlines 814. Segundo o Washington Post, ele era um agente dos Serviços Secretos paquistaneses, os quais o remuneraram durante toda a sua detenção na Índia. Segundo a CNN, foi ele quem transferiu US $ 100.000 dólares para Mohamed Atta que o FBI acusou de ter desviado um avião em 11 de Setembro de 2001, mas que não figurava na lista dos passageiros embarcados.