L’assassin de Daniel Pearl relâché

En janvier 2002, le responsable états-unien pour l’Asie du Sud du Wall Street Journal, Daniel Pearl, était enlevé au Pakistan. Il réalisait une enquête sur les liens supposés de Richard Reid (the « shoe bomber ») avec Al-Qaïda. Il fut assassiné par ses ravisseurs se réclamant du Mouvement national pour la restauration de la souveraineté pakistanaise.

Le général Ijaz Ahmed Shah, alors patron des services de Renseignement pakistanais et actuel ministre de l’Intérieur, déclara que le chef de ce groupuscule, Ahmed Omar Saeed Sheikh, avait avoué son crime et s’était constitué prisonnier à son domicile. Le prévenu fut condamné à mort, mais un second tribunal commua cette peine en prison à perpétuité.

Khalid Sheikh Mohammed, que les États-Unis avaient enlevé et exfiltré à Guantanamo, avoua avoir lui-même décapité Daniel Pearl. Il fut soumis pour cela à toutes sortes de tortures —dont 183 simulations de noyade— et ses propres enfants de 6 et 8 ans furent également torturés. Il s’accusa de 31 crimes différents, mais fut incapable de fournir la moindre information sur les circonstances de ces crimes.

L’ancien président du Pakistan, Pervez Musharraf, aujourd’hui en exil aux Émirats arabes unis, assura dans ses mémoires qu’Ahmed Omar Saeed Sheikh était un agent du MI6 britannique, sans exclure qu’il ait été un agent double des services secrets pakistanais (ISI). Selon lui, il aurait participé à la guerre de Bosnie-Herzégovine.

Le 2 avril 2020, la Haute Cour pakistanaise a commué la condamnation d’Ahmed Omar Saeed Sheikh à 7 ans de prison. Comme il en a déjà purgé 18, il devrait être prochainement relâché.

Brillant élève de la London School of Economics, Ahmed Omar Saeed Sheikh pratique les arts martiaux, les échecs et parle cinq langues. Il participa à l’enlèvement de touristes californiens en Inde, en 1994, prétendument dans le cadre de sa lutte pour l’indépendance du Kashmir. Il fut alors emprisonné, puis relâché, en 1999, dans le contexte d’un échange avec les otages du vol Indian Airlines 814. Selon le Washington Post, il était un agent des services secrets pakistanais qui le rémunérèrent durant toute sa détention en Inde. Selon CNN, c’est lui qui transféra 100 000 $ à Mohamed Atta que le FBI accusa d’avoir détourné un avion le 11 Septembre 2001, mais qui ne figure pas sur la liste des passagers embarqués.