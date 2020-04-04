Daniel Pearl’in katili serbest bırakıldı

Wall Street Journal’ın Güney Asya yetkilisi Daniel Pearl Ocak 2002’de Pakistan’da kaçırıldı. Pearl, Richard Reid’in (the « shoe bomber ») El Kaide ile var olduğu iddia edilen bağlantıları üzerine bir araştırma yapıyordu. Kendisini kaçıran Pakistan Egemenliğinin Restorasyonu için Ulusal Hareket üyeleri tarafından öldürüldü.

O dönem Pakistan istihbarat servisleri başkanı olan ve şimdiki İçişleri Bakanı General İcaz Ahmet Şah, bu küçük grubun lideri Ahmet Ömer Seyyid Şeyh’in suçunu itiraf ettiğini ve evinde zorunlu ikamete mahkum olduğunu söyledi. Sanık ölüm cezasına çarptırılmış olsa da ikinci bir mahkeme bu cezayı ömür boyu hapse çevirdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin kaçırıp Guantanmo’da alıkoyduğu Halit Şeyh Muhammed, bizzat Daniel Pearl’ün başını kestiğini itiraf etti. Bunun için 183 kez boğulma simülasyonu da dahil olmak üzere her türlü işkenceye maruz kaldı ve hatta 6 ve 8 yaşlarındaki çocukları da aynı şekilde işkence gördü. 31 farklı suçu kabullendi, ancak bu suçları hangi koşullar altında işlediğine ilişkin herhangi bir bilgi veremedi.

Bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nde sürgünde olan Pakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, yayınladığı anılarında Ahmet Ömer Seyyid Şeyh’in, Pakistan istihbarat servislerinin (İSİ) çifte ajanı olduğunu hatırlatarak, İngiliz Mİ6’nın ajanı olduğunu belirtti.

2 Nisan 2020’de Pakistan Yüksek Mahkemesi Ahmet Ömer Seyyid Şeyh’in mahkumiyetini 7 yıl hapse çevirdi. Mahkumiyetinin 18 yılını hapiste geçirdiği için yakında serbest bırakılması beklenmektedir.

London School of Economics’in parlak bir öğrencisi olan dövüş sanatları ve satranç meraklısı Ahmet Ömer Seyyid Şeyh beş dil konuşmaktadır. Keşmir’in sözde bağımsızlığı için yürüttüğü mücadele kapsamında, 1994 yılında Hindistan’da Kaliforniyalı turistlerin kaçırılması eylemine katılmıştır. O dönem hapse atılmış ve daha sonra 1999’da İndian Airlines’in 814 sayılı uçuşunun rehineleriyle bir değişim bağlamında serbest bırakılmıştır. Washington Post’a göre, Hindistan’da gözaltında tutulduğu sırada kendisine ödeme yapan Pakistan gizli servislerinin ajanı olmuştur. CNN’e göre, FBİ’nin 11 Eylül 2001’de bir uçağı kaçırmakla suçladığı, ancak yolcu listesinde adı bulunmayan Muhammed Atta’ya 100.000 dolar havale eden oydu.