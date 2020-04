Im Januar 2002 wurde der US-amerikanische Chef von Südasien des Wall Street Journals, Daniel Pearl, in Pakistan entführt. Er untersuchte die angeblichen Verbindungen Richard Reids (des „Schuhbombers“) mit Al-Kaida. Er wurde von seinen Entführern ermordet, die behaupteten, der Nationalen Bewegung für die Wiederherstellung der pakistanischen Souveränität anzugehören.

General Idschaz Ahmed Shah, damals Chef des pakistanischen Geheimdienstes und derzeitiger Innenminister, sagte, der Anführer der Gruppe, Ahmed Omar Saeed Sheikh, habe sein Verbrechen gestanden und sich in seinem Haus als Gefangener gestellt. Der Angeklagte wurde zum Tode verurteilt, aber ein zweites Gericht wandelte die Strafe in lebenslange Haft um.

Khalid Sheikh Mohammed, den die Vereinigten Staaten entführt und nach Guantanamo exfiltriert hatten, gestand, Daniel Pearl selbst enthauptet zu haben. Er wurde allen Arten von Folter ausgesetzt, darunter 183 Ertrinkungssimulationen, und auch seine eigenen 6- und 8-jährigen Kinder wurden gefoltert. Er beschuldigte sich selbst 31 verschiedener Verbrechen, konnte aber keine Angaben zu den Umständen dieser Verbrechen machen.

Der ehemalige Präsident Pakistans, Pervez Musharraf, der sich heute im Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten befindet, versicherte in seinen Memoiren, dass Ahmed Omar Saeed Sheikh ein britischer MI6-Agent sei, ohne auszuschließen, dass er ein Doppelagent des pakistanischen Geheimdienstes (ISI) sei. Ihm zufolge nahm er am Krieg in Bosnien und Herzegowina teil.

Am 2. April 2020 setzte das Oberste Gericht Pakistans die Strafe von Ahmed Omar Saeed Sheikh zu sieben Jahren Gefängnis um. Da er bereits 18 Jahre abgesessen hat, wird er voraussichtlich bald freigelassen.

Ahmed Omar Saeed Sheikh, ein brillanter Schüler an der London School of Economics, praktiziert Kampfkünste, Schach und spricht fünf Sprachen. Er beteiligte sich 1994 an der Entführung kalifornischer Touristen in Indien, angeblich als Teil seines Kampfes für die Unabhängigkeit Kaschmirs. Er wurde festgenommen und 1999 im Zusammenhang mit einem Austausch mit den Geiseln des Indian Airlines Fluges 814 freigelassen. Laut "Washington Post" war er ein pakistanischer Geheimdienstagent, von dem er während seiner gesamten Haft in Indien bezahlt wurde. Laut CNN war er derjenige, der 100.000 US-Dollar an Mohamed Atta überwies, dem das FBI vorwarf, am 11. September 2001 ein Flugzeug entführt zu haben, der aber nicht auf der Liste der Bordpassagiere steht.