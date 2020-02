Op 5 oktober 2019 hebben de Griekse minister van Defensie Nikólaos Panayotópoulos en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Athene een "Wederzijdse Verdedigings Samenwerking Overeenkomst" ondertekend.

Het Griekse Parlement heeft de Overeenkomst, die de Verenigde Staten het gebruik van alle Griekse militaire bases toestaat, geratificeerd. Ze zullen door de Amerikaanse strijdkrachten niet alleen worden gebruikt voor de opslag van wapens, voorraden en trainingslocaties, maar ook voor "emergency response"-operaties, wat in werkelijkheid neerkomt op aanvalsmissies.

De basis in Larissa is bijzonder belangrijk, waar de Amerikaanse luchtmacht al MQ-9 Reaper-drones heeft opgeslagen, en ook de basis in Stefanovikio, waar het Amerikaanse leger al Apache- en Black Hawk-helikopters heeft ingezet.

De overeenkomst is door de Griekse minister van Defensie Nikólaos Panayotópoulos gedefinieerd als "gunstig voor onze nationale belangen, omdat het het belang van Griekenland in de context van de Amerikaanse planning vergroot". Een belang dat Griekenland lange tijd heeft gehad - we hoeven alleen maar te denken aan de bloedige staatsgreep door de kolonels, georganiseerd in 1967 in het kader van de Stay-Behind operatie onder leiding van de CIA [1], en gevolgd, hier in Italië, door de periode van bloedbaden die begon met de aanval op de Piazza Fontana in 1969 [2].

In datzelfde jaar werd een detachement van de Amerikaanse marine overgeplaatst van de basis in Sigonella, Sicilië, en vestigde zich in Griekenland, in de baai van Souda op het eiland Kreta. Vandaag de dag is Souda Bay een van de belangrijkste USA/NAVO-vliegbases in het Middellandse Zeegebied, gebruikt voor de oorlogen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het Pentagon zal in Souda Bay het extra bedrag van 6 miljoen euro investeren, dat wordt toegevoegd aan de 12 miljoen die het zal investeren in Larissa, kondigde Panagiotopoulos aan en presenteert het als een grote kans voor Griekenland.

Premier Kyriakos Mitsotakis wees er echter op dat Athene al een overeenkomst met het Pentagon heeft gesloten voor de modernisering van de F-16 vloot, die Griekenland 1,5 miljard dollar zal kosten, en dat Griekenland ook geïnteresseerd is in de mogelijkheid om drones en F-35 gevechtsvliegtuigen uit de VS te kopen.

Griekenland is ook opvallend omdat het, na Bulgarije, de Europese bondgenoot is die sinds vele jaren het hoogste percentage van zijn BBP (2,3 %) aan militaire uitgaven besteedt.

De overeenkomst garandeert ook dat de VS "onbeperkt gebruik zullen maken van de haven van Alexandroupolis" [3], die aan de Egeïsche Zee ligt, dicht bij de zeestraten van de Dardanellen, die de Middellandse Zee met de Zwarte Zee verbinden over het Turkse grondgebied, en dus een essentiële doorgang vormen voor de doorvaart over zee, vooral voor Rusland. Bovendien is het aangrenzende grondgebied van Oost-Tracië (het kleine Europese deel van Turkije) het punt waar de gaspijpleiding Turk-Stream vanuit Rusland via de Zwarte Zee aankomt.

De "strategische investering" die Washington al doet in de haveninfrastructuur heeft tot doel Alexandroupolis tot een van de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in de regio te maken, die de toegang van Russische schepen tot de Middellandse Zee kan blokkeren en tegelijkertijd China belemmert, dat van Piraeus een belangrijke aanloophaven op de nieuwe zijderoute hoopt te maken.

« We werken samen met andere democratische partners in de regio om kwaadaardige actoren zoals Rusland en China [4] af te weren, met name Rusland, dat energie gebruikt als een instrument van zijn negatieve invloed ", verklaarde de Amerikaanse ambassadeur in Athene, Geoffrey Pyatt, en benadrukte dat " Alexandroupolis een cruciale rol te spelen heeft in de energetische veiligheid en de stabiliteit van Europa ".

De " Wederzijdse Defensie Samenwerkingsovereenkomst " met de VS wordt in deze context gepresenteerd en werd door het Griekse parlement met 175 stemmen voor, van centrumrechts van de regering (Nieuwe Democratie en andere) en 33 tegen (Communistische Partij en andere) geratificeerd, terwijl 80 verklaarden dat ze "aanwezig" waren volgens de formule van het Amerikaanse Congres, het equivalent van onthouding, in gebruik door het Griekse parlement. Syriza onthield zich van stemming, de Coalitie van Radicaal Links onder leiding van Aléxis Tsípras. Die om te beginnen ontslag nam uit de regering, en nu in de oppositie zit, in een land dat, na verplicht te zijn geweest zijn eigen economie te verkopen, nu niet alleen zijn militaire bases verkoopt, maar ook wat er nog over is van zijn soevereiniteit.