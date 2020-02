Siria, l’esercito russo in soccorso dei “colleghi” statunitensi

Il 16 febbraio 2020 un convoglio dell’esercito statunitense si è perso nella campagna siriana. Per puro caso è arrivato a Khirbet Hamo (vicino Kameshli). I soldati, evidentemente molto preoccupati, hanno sparato in ogni direzione per difendersi da un pericolo immaginario; hanno ferito un passante e ucciso un ragazzo di 14 anni. Un migliaio di persone si sono ammassate per domandare conto.

Il convoglio USA ha chiesto aiuto a una brigata della polizia militare russa che si trovava poco lontano. I russi sono intervenuti frapponendosi tra le due parti e consentendo agli americani di fuggire.