Syrien: Russische Armee rettet US-Kollegen

Ein Konvoi der US-Armee hat sich am 16. Februar 2020 in der syrischen Landschaft verloren. Er kam zufällig nach Khirbet Hamo (bei Kameshli). Die Soldaten, offensichtlich sehr besorgt, schossen in alle Richtungen, um sich vor einer imaginären Gefahr zu schützen, verletzten einen Passanten und töteten ein 14-jähriges Kind. Ungefähr tausend Leute versammelten sich dann, um sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Der US-Konvoi rief eine russische Militärpolizeibrigade, die sich in der Nähe befand, um Hilfe. Diese intervenierte zwischen den beiden Parteien, um dem Konvoi die Flucht zu ermöglichen.