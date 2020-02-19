Suriye: Rus ordusu, ABD’li « meslektaşlarının » yardımına koştu

16 Şubat 2020’de ABD ordusuna ait bir konvoy Suriye kırsalında kayboldu. Konvoy yolunu şaşırarak yanlışlıkla Khirbet Hamo’ya (Kamışlı yakınlarında) geldi. Çok endişelenen askerler, kendilerini hayali bir tehlikeden korumak için her yöne kurşun yağdırınca, yoldan geçen birini yaraladılar ve 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldular. Bunun üzerine bine yakın kişi hesap sormak üzere çevrelerini sardı.

ABD konvoyu, olay yeri yakınlarında bulunan bir Rus askeri devriyesinden yardım talebinde bulundu. Devriye müdahalede bulunup araya girerek ABD konvoyunun kaçmasını sağladı.