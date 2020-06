Τα συριακά και ρωσικά στρατεύματα ξανάρχισαν να βομβαρδίζουν τζιχαντιστικές ομάδες στην Ιντλίμπ (Συρία).

Σε αντίδραση, η Αλ Κάιντα ομαδοποίησε υπό την αιγίδα της, πέντε διαφορετικές ομάδες υπό την ονομασία Φαθμπούτου («Να είσαι σκληροί»). Διαθέτουν συνολικά 30.000 μαχητές, χρηματοδότηση και όπλα από το ΝΑΤΟ και ένα κοινό επιτελείο. Είναι :

η Tanzim Hurras al-din ("Guardians of Religion", μια ομάδα που είναι δημόσια μέλος της Αλ Κάιντα από τον Απρίλιο του 2018)

η Ansar al-Islam ("Defenders of Islam")

η Ansar al-Din ("Defenders of Religion »)

η Liwa al-Mouqatiline al-Ansar (« Ταξιαρχία Βοηθητικών Μαχητών »)

η Tansiqiyat al-Jihad (« Επιτροπή Συντονισμού της Τζιχάντ»)

Στην επικοινωνία τους με τους Δυτικούς, αυτές οι ομάδες αναφέρονται μόνο στον «επαναστατικό αγώνα» ενάντια στα συριακά, ρωσικά και ιρανικά «καθεστώτα». Αντιθέτως, στην επικοινωνία τους με τους Άραβες, δεν μιλούν παρά μόνο για το "Ισλαμικό Έθνος", για την "τζιχάντ εναντίον των απίστων" και τη "σαρία".